“Dite e turbullt dhe e mbushur me mosmarrëveshje“/ Horoskopi për ditën e premte, 25 Gusht 2023

Dashi









Te gjithë ata qe kane kaluar një periudhe te vështirë ne jetën sentimentale qe sot do jene me optimiste mbi te ardhmen. Toleranca dhe mirëkuptimi do mbizotërojë gjithë kohës. Beqaret edhe pse do kenë mundësi te shumta për takime nuk do duan ta sakrifikojnë lirinë e tyre. Ne planin financiar do mendoheni mire para se te hidhni çdo lloj hapi dhe nuk do keni probleme.

Demi

Jeta juaj ne çift do jete mjaft e mbrojtur gjate kësaj dite. Do bashkëpunoni fort me atë qe keni ne krah dhe çdo gjë di shkoje sipas parashikimeve. Beqaret duhet ta lënë veten te udhëhiqen nga ndjenjat dhe do e shohin qe do ndihen me te plotësuar. Ne planin financiar nuk duhet ta teproni me shpenzimet nëse nuk doni te keni probleme.

Binjaket

Ata qe janë ne një lidhje do jene me te përkushtuar ndaj personit qe kane ne krah dhe do ia plotësojnë atij te gjitha dëshirat. Marrëdhënia mes jush do jete edhe me e ngrohte. Beqaret do kenë një nga takimet me te bukura te jetës se tyre dhe çdo gjë do ndryshoje rrjedhën. Ne planin financiar do filloni operacione te rëndësishme ne mënyrë qe ta stabilizoni situatën sa me shpejt.

Gaforrja

Ka shume gjasa qe personat qe janë ne çift te arrijnë qiellin e shtate gjate kësaj dite. Surprizat e partnerit do jene te shumta dhe emocionet gjithashtu do jene te njëpasnjëshme. Beqaret do jene te shoqërueshëm dhe mjaft te sjellshëm me te gjithë. Kjo do tërheqë vëmendjen e disa personave interesante. Financat do jene goxha te qëndrueshme.

Luani

Sektori i dashurisë do jete përgjithësisht i qëndrueshëm gjate kësaj dite. Do kuptoheni me se miri me atë qe keni ne krah dhe do e zgjidhni ne moment çdo problem qe t’iu dale. Për ata qe janë vetëm priten takime, por do varet nga ata nëse do fillojnë apo jo një lidhje. Financat do jene me te mira sesa mendoheshin prandaj mund te kryeni edhe ndonjë transaksion me tepër.

Virgjeresha

Do jeni mjaft sensuale dhe sharmante gjate kësaj dite. Partneri do ndihet me fat qe iu ka juve ne krah dhe do mundohet t’ua plotësojë te gjitha dëshirat e zjarrta. Beqaret do gjenden përballë disa zgjedhjeve te vështira dhe do iu duhet kohe për te vendosur. Ne planin financiar nuk do i shmangni dot problemet qe do iu dalin, por mundohuni te paktën te ruani qetësinë.

Peshorja

Jeta sentimentale e çifteve do jete e mbushur me momente te zjarrta dhe mjaft interesante sot. Do flisni për gjithçka me partnerin dhe nuk do i mbani asnjë te fshehte. Beqaret nuk duhet te dëshpërohen nëse nuk e gjejnë personin ideal sepse çdo gjë ndodh për një arsye. Ne planin financiar do kryeni transaksione te rëndësishme te cilat shume shpejt do e përmirësojnë situatën.

Akrepi

Duhet te bëni ende shume përpjekje gjate kësaj dite për te vendosur qëndrueshmërinë ne jetën tuaj sentimentale. Mos e kritikoni ne çdo moment partnerin dhe mos i vini ne pah pikat e dobëte. Beqaret do argëtohen mjaft me miqtë e tyre te ngushte dhe nuk do mendojnë aspak për dashurinë. Financat nuk do jene shume te mbrojtura kështu qe kujdes me shpenzimet.

Shigjetari

Dite mjaft premtuese kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Nuk do i mbani me asnjë inat personin qe keni ne krah dhe do jeni me optimiste për te ardhmen. Beqaret nuk duhet te luajnë shume me zjarrin sepse do digjen keq. Financat do ndikohen pozitivisht nga Saturni. Mos hezitoni te hiqni ndonjë para mënjanë tani qe do iu jepet kjo mundësi e mire.

Bricjapi

Mjedisi yjor do favorizoje një klime te ngrohte dhe te këndshme për ata qe janë ne një lidhje. Do bashkëpunoni gjithë kohës me atë qe keni ne krah. As beqaret nuk do kenë komplekse dhe do përfitojnë nga çdo ftese qe do iu behet për te dale. Ne planin financiar duhet te tregoheni paksa me te organizuar qe te mos keni probleme serioze. Ju mund t’ia dilni mbanë.

Ujori

Ka shume gjasa te kaloni një krize te rende ne jetën tuaj ne çift sot dhe kjo do iu mërzitë pa mase. Nëse vazhdoni te mos e toleroni aspak partnerin tuaj do përballeni me probleme serioze. Beqaret edhe do kërkojnë kudo personin ideal nuk kane për ta arritur. Financat nuk do jene ne gjendjen me te mire, prandaj matuni mire para se te hidhni çdo lloj hapi.

Peshqit

Dite e turbullt dhe e mbushur me mosmarrëveshje kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Kokëfortësia dhe inati qe do keni mund t’iu çojnë edhe ne probleme mjaft serioze. Beqaret do kenë takime interesante, por nuk do jene gati t’iu japin një përgjigje personave qe do iu propozojnë.