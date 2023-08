Një ngjarje e rëndë ka ndodhur këtë mbrëmje në Delvinë, ku mësohet se një fëmijë është sulmuar nga 6 qen.









Gazetarja Shpresa Dine bën me dije se në urgjencën e Sarandës një fëmijë 12-vjeçar, me plagë të shumta në pjesë të ndryshme të trupit dhe me hemorragji.

Fëmija me iniciale Sh. H, është sulmuar nga 6 qen në fshatin Rusan të Delvinës, ndërsa ndodhej në një stan. Fëmija mësohet se po i nënshtrohet një ndërhyrje kirurgjikale në spitalin “Petro Nako” të Sarandës.