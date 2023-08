Jori Delli konfirmoi lidhjen me reperin italian, reagon ‘Maestro’! Armaldo Kllogjeri ndan videon nga BBVIP dhe jep përshtypjen mbi partnerin e modeles

Ish-banori i Big Brother Vip 2, Armaldo Kllogjeri ka reaguar pasi modelja Jori Delli bëri publike lidhjen e saj me reperin italian, Fred De Palma.









Përmes një postimi në ‘Instagram’, Maestro ka ndarë një video me Jorin gjatë periudhës që kanë qenë në BBVIP dhe ka dhënë përshtypjet e tij mbi partnerin e saj.

“Vetëm na mungon një djalë shqiptar, por ti e paske gjetur një super star”, shkruan Maestro.

Kujtojmë se ishte reperi italian ai i cili zbuloi romancën me Jorin teksa postoi një foto duke u puthur me të, e cila ishte me shpinë.

Më pas lajmin e konfirmoi përmes një video ku shiheshin duke u puthur.