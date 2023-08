Rrëzimi i avionit ku vdiq edhe Prigozhin, vazhdojnë kërkimet nën rrënoja! Çfarë kanë zbuluar hetimet deri tani

Vendndodhja e shefit të Wagnerit ka qenë kryesisht një mister që nga rebelimi. Ai u shfaq në videon e tij të parë që nga rebelimi në fillim të kësaj jave. Në videon që besohet të jetë xhiruar në Afrikë dhe të publikuar më 21 gusht në kanalet e Telegram të lidhura me grupin Wagner, Prigozhin shihet duke qëndruar në një zonë shkretëtire me veshje ushtarake dhe me një pushkë në duar.

Më parë ai besohej se po lëvizte nëpër Rusi dhe Bjellorusi, ku trupat e Wagnerit kanë ngritur kampe për t’i trajnuar forcat e armatosura bjelloruse si pjesë e një marrëveshjeje të negociuar që ndihmoi në përfundimin e rebelimit.

Presidenti i SHBA-së, Joe Biden, tha se ai “nuk ishte i befasuar” nga lajmet se Prigozhin mund të kishte vdekur në rrëzimin e avionit.

“Unë nuk e di se çfarë ndodhi faktikisht, por nuk jam i befasuar”, tha Biden, duke shtuar se “nuk ka shumë gjëra që ndodhin në Rusi, prapa të cilavë nuk është Putini. Por, unë nuk di mjaftueshëm për ta ditur përgjigjur”.

Kryengritja e Wagnerit erdhi pas disa muajsh konfrontimesh intensive publike me udhëheqjen ushtarake të Rusisë mbi strategjinë e luftës në Ukrainë dhe furnizimet me municione.

Kreu i Agjencisë Qendrore t Inteligjencës (CIA) në Shtetet e Bashkuara, William Burns, tha muajin e kaluar se Putini mund të kërkojë hakmarrje ndaj Prigozhinit.

“Putini është apostulli i fundit i shpagimit”, tha ai, duke folur më 20 korrik në Forumin e Sigurisë në Aspen.

Ai tha se do të habitej nëse Prigozhini do t’i shpëtonte ndëshkimit të mëtejshëm.

“Pra, në këtë kuptim, Biden ka të drejtë. po të isha Prigozhin, nuk do ta pushoja nga puna shijuesin tim të ushqimit”, shtoi Burns, duke iu referuar një shakaje nga Biden në fillim të kësaj jave se nëse ai do të ishte Prigozhin, “do të kisha kujdes se çfarë haja”.

Më herët, më 23 gusht, RIA Novosti dhe media të tjera raportuan se gjenerali Sergei Surovikin, një oficer i lartë rus që ka lidhje me Prigzohinin, ishte liruar nga komanda e Forcave Ajrore të Rusisë.

Raportet treguan se Surovikin nuk ishte pushuar nga puna, as u degradua, as u burgos siç kishin pritur disa vëzhgues në vazhdën e rebelimit të qershorit.

Surovikin do të zëvendësohet përkohësisht si komandant i Forcave Ajrore nga gjenerali Viktor Aflazov, sipas RIA Novosti. Aflazov mbikëqyri forcat ajrore vitin e kaluar kur Surovikin u vu në krye të pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia./REL