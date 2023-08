Studimi i ri: Ja cila është sjellja e zakonshme e një burri që tradhëton partneren e tij?

Meshkujt që tradhtojnë partneret e tyre kanë shumë më tepër gjasa të sillen në mënyrë të papërshtatshme edhe në vendin e punës.









Ky ishte përfundimi i një studimi nga Universiteti i Teksasit në Austin, i botuar në Proceedings of the National Academy of Sciences të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Studiuesit analizuan të dhënat e disponueshme për oficerët e policisë, këshilltarët financiarë, njerëzit që kishin kryer krime financiare dhe drejtuesit e lartë të kompanive që përdornin faqet e internetit të takimeve. Pavarësisht garancive për konfidencialitet, të dhënat e 36 milionë përdoruesve të faqes në fjalë u bënë publike në vitin 2015.

Hulumtimet e lidhura të kryera nga John M. Griffin dhe Samuel Kruger së bashku me Gonzalo Maturana nga Universiteti i Teksasit zbuluan se përdoruesit e faqeve të internetit kishin më shumë se dy herë më shumë gjasa të përfshiheshin në sjellje të papërshtatshme në vendin e tyre të punës.

“Ky është studimi i parë që është bërë i mundur për të shqyrtuar nëse ka një lidhje mes tradhtisë dhe sjelljes profesionale dhe ne kemi gjetur një lidhje të fortë mes tyre”, shpjegoi studiuesi Samuel Kruger.

Studiuesit shikuan katër studime të gjithsej 11,235 njerëzve duke përdorur të dhëna nga të dhënat e kategorisë së tyre profesionale.

Edhe pas përputhjes së njerëzve me njerëz që nuk kishin treguar sjellje të pahijshme në vendin e punës, studiuesit zbuluan se njerëzit me një histori sjelljeje të keqe (ngacmimi seksual) kishin më shumë gjasa të përdornin faqen e takimeve.

Gjetjet tregojnë një korrelacion të fortë midis veprimeve të njerëzve në nivel profesional dhe personal.

“Rezultatet tona tregojnë se sjellja personale seksuale është e lidhur me sjelljen profesionale. “Reduktimi i incidenteve të sjelljes së keqe seksuale në vendin e punës mund të çojë gjithashtu në një kulturë më etike të korporatës,” përfundoi studiuesi Samuel Kruger.