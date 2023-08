Taktika e re/ Pulisiç dhe Çukvueze, Milani gati të anojë në të djathtë

Milani i ri synon të anojë edhe djathtas. Suksesi në debutimin sezonal me Bolonjën dha elementin e parë për të kuptuar sezonin e kuqezinjve: “Djalli” ka gjetur alternativa dhe ekipi duket se nuk do të varet më vetëm në të majtë.









Për korsinë e djathtë, në sfond tashmë ka një balotazh luksoz midis Kristian Pulisiçit dhe Samuel Çukvuezes. Një përmirësim i dukshëm në krahasim me të kaluarën dhe një hov cilësor në aspektin taktik.

KOKË MË KOKË – Merkatoja plotësoi kërkesat e Piolit, sipas yllit polar të paparashikueshmërisë, çka duket tipari më i qartë sot në krahun e djathtë të kuqezinjve. Pulisiç, një nga më të mirët në “Dall’Ara”, dha një dëshmi të parë në mënyrën e tij të zënies së fushës, shpesh duke u ulur drejt vijës së mesme për të marrë topin dhe mbi të gjitha duke u përpjekur të driblonte shpesh rivalin e parë. Një risi në ato anë ku një driblim nuk shihej që në kohët e Susos.

Driblimi është edhe një nga pikat e forta të Çukvuezes gjithashtu, i cili hyri në lojë në minutat e fundit, por është një kandidat për të luftuar për një fanellë titullari së shpejti. Për momentin amerikani është përpara për sa i përket kohës: mbërriti i pari, punoi më shumë me ekipin dhe asimiloi më mirë mekanizmat e trajnerit.

Nigeriani ka punuar më pak me shokët e tij të skuadrës, por ai i ka habitur të gjithë në “Milanello” dhe do të ketë shumë hapësirë në të ardhmen. Për më tepër, të dy sëshpejti mund ta shihnin njëri-tjetrin në fushë së bashku duke pasur parasysh fleksibilitetin e numrit 11, i aftë për të zënë më shumë pozicione në repartin e avancuar. Në një 4-2-3-1 hipotetik, Pulisiç do të vepronte si fantazist, ndërkohë që “Çuku” si anësor i djathtë.

SEZONI I FUNDIT – Siç tregohet nga fotografia, në sezonin e tyre të fundit, Kristiani dhe Samueli kanë qenë të ndryshëm në shumë aspekte, por gjithsesi me tregues të lartë efikasiteti. Pulisiç, i cili ka pasur sezone më të mira në karrierë, u nda në të dyja anët e Çelsit – duke zënë më shpesh korsinë e majtë – dhe filloi si titullar vetëm 10 ndeshje nga 30, me 1 gol dhe 2 asistime të regjistruara mes statistikave të ndryshme. Çukvueze, çekiçi i Vijarrealit në të djathtë, doli në fushë nga minuta e parë 39 herë (nga 50 ndeshje), duke regjistruar 13 gola dhe 11 asiste.

Me pak fjalë, pikënisja është një disproporcion i dukshëm, ndaj të cilit amerikani reagoi qartë në daljet e para të kuqezinjve. Elementi tjetër është mënyra e zënies së krahut: Çukvueze është i pranishëm kudo, ai nis nga pas, depërton me frekuenca të larta drejt fundit të fushës dhe shpeshherë ka qenë protagonist i hyrjeve fituese nëpër korridoret qendrore. Një nga goditjet më të mira të Pulisiçit është driblimi dhe më pas kërkimi i shokëve të skuadrës në mes të zonës. Një skenar i parë në disa raste.

NË FUSHË – Vitin e fundit, amerikani (i cili kishte konkurrencë shumë më të ashpër në Angli) shënoi një përqindje të suksesshme driblime prej 31.1 për qind, me 39 për qind të dueleve të fituara dhe një mesatare prej 2 rastesh të krijuara për sfidë.

Çukvueze, i freskët nga sezoni i tij i parë si titullar në Spanjë, kishte një shkallë të suksesit të driblimit 50.2 për qind, 48 për qind fitore në duele dhe mesatarisht 11 shanse goli për lojë. Për të dy, një tjetër zgjidhje e mundshme është gjuajtja nga jashtë zone. Kristiani tregoi në Bolonjë se është në zonën e tij të rehatisë, Samu tregoi me Vijarrealin se është një pjesë e mirë e repertorit (pyesni Realin e Madridit për konfirmim). Ndërkohë, Pioli mund të zgjedhë dhe të buzëqeshë.

PANORAMASPORT.AL