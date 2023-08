Arti në zi/ Vuante nga sëmundja e rëndë, ndahet nga jeta aktorja e njohur

Bota e artit është në zi. Aktorja e njohur Hersa Paradi është ndarë nga jeta në moshën 78-vjeçare, pasi u diagnostikua me tumor në tru dhe në fund nuk ia doli.









Ajo ndërroi jetë të mërkurën në Norfolk, Virxhinia, në shtëpinë e djalit të saj, Jonathan.

Sipas Hollywood Reporter, Hersha Paradi kishte dhimbje para se të ndërronte jetë. Tumori me të cilin ajo u diagnostikua, i njohur edhe si meningioma, shfaqet më shpesh tek gratë dhe zbulohet në moshat më të mëdha.

Muajin e kaluar, djali i saj filloi një fushatë GoFundMe për ta ndihmuar atë me koston e shpenzimeve mjekësore. Siç kishte deklaruar, ai besonte se këto para do të përmirësonin cilësinë e jetës së nënës së tij dhe do t’i jepnin asaj mbështetjen që i nevojitet në këtë kohë të vështirë.

Kush ishte Hersha Paradi?

Emri i saj i vërtetë ishte Betty Sandoff. Ajo lindi më 25 maj 1945 në Berea, Ohio. Ajo filloi karrierën e saj duke interpretuar në teatrin lokal përpara se të transferohej në Los Anxhelos në fillim të viteve 1970 për të ndjekur ëndrrën e saj.

Karriera e saj televizive filloi me një episod të Bearcats! i cili u transmetua në vitin 1971. Më pas dhe pas disa roleve, aktorja bëri audicionin për të luajtur Alice Garvey në Little House on the Prairie, një rol që e bëri atë të famshme në publik.