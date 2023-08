Kthimi i eshtrave të ish-prefektit të Tiranës, stërnipi: U vendos përkrah Fan Nolit! Juristi: Qazim Mulleti anti-komunist dhe burrë vizionar, nuk u bë kurrë sebep për derdhje gjaku

Juristi Shkëlqim Hajdari dhe stërnipi i Qazim Mulletit, Njuton Mulleti kanë komentuar ardhjen e eshtrave të ish-prefektit të Tiranës në atdhe mëngjesin e sotëm.









Hajdari për ‘News24’ tha se shqiptarët duhet ta kuptojnë se kanë të bëjnë me një intelektual dhe se Mulleti ishte anti-kominist dhe një burrë vizionar.

Ndër të tjera nipi i ti tregoi se eshtrat e Mulletit janë vendosur pranë Fan Nolit.

Pjesë nga biseda:

Shkëlqim Hajdari: Familja Mulleti ka qenë e pritur për të sjellë në atdhe eshtrat e Qazim Mulletit, por siç do herë duhet të prisnim kushtet për të ardhur. Tani u poqën kushtet dhe mundësitë, është koha e përshtatshme që shumë shpejt, shqiptarët do të kuptojnë se kanë të bëjnë me një intelektual që s’ka lidhje me komedinë ‘Prefekti’, e kam ndjerë qysh në Durrës që komiteti i Tiranës ka falënderuar familjen Mulleti me ardhjen e eshtrave. Kjo ishte koha e duhur. Qazim Mulleti ishte anti komunist, por nuk u bë kurrë sebep për derdhjen e gjakut. Mulleti bashkohen qytetarët e Tiranës pasi me sjelljen e tij ka treguar se ishte një burrë vizionar.

Njuton Mulleti: Unë jam lindur dhe rritur në Shkodër. Në familje tonë nuk është parë komedia ‘Prefekti”, unë vetë e kam parë kur isha student. E sforcova veten për ta parë nga ana artistike, por ishte instrument që i shërbente propagandës komuniste për të bërë lavazh truri. Aty e kuptoj pse ishte e vetmja vepër ku regjimi kishte marrë dhe përdorur emrat reale, si dhe emrat e familjarëve. Qëllimi ishte për të maksimizuar goditen ndaj shtresave, madje edhe denigrimin e besimeve fetare. Stërgjyshi im u vendos përkrah Fan Nolit. Mulleti është rikthyer në atdhe në korrik të vitit 1939 me qëllim për t’u mos u marrë me politikë.

Shkëlqim Hajdari: Figura e Mulletit është unikale. Ai është ‘mesi i artë’ pasi ka qenë për interesat e Shqipërisë. Ka qenë i kthjellet që nga fillimi i tij në politikë. Ka qenë intelektual që ka shkruar dhe përkthyer në 9 gjuhë të botës. Është një potencial i madh intelektual. Siç duket kjo është koha për të ardhur në Shqipëri.