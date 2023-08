Muhamet Rrumbullaku takohet me drejtuesit e ICITAP: Do bashkëpunojmë për të goditur grupet kriminale dhe trafikun e drogës!

Fokusi i diskutimit me titullarët e Programit dhe Byrosë ishte progresimi i mëtejshëm i bashkëpunimit me Policinë e Shtetit, për hetime të përbashkëta, goditje të unifikuara kundër grupeve kriminale që merren me trafikimin e lëndëve narkotike, si dhe gjurmimin dhe sekuestrimin e aseteve me burim krimin.