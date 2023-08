PREMIER LIGA/ Sot luhet ndeshja me diferencën më të thellë të pasurisë, miliarderët përballë të varfërve

Davidi kundër Golias, ose klubi që shpenzon më shumë në Angli dhe në të gjithë botën, përballë modestëve të Lutonit. Skuadra me bllokun më të madh të çeqeve në Angli me atë më të varfrën.

Lutoni do të udhëtojë sot drejt “Stamford Bridge” për të ngritur siparin e javës së tretë të Premier Ligës. Por ajo që bie në sy është mospërputhja e jashtëzakonshme, me diferencën më të thellë financiare në historinë e Premier Ligës.

“Kapelabërësit”, nofka e skuadrës së Rob Eduardsit, e cila bëri mrekullinë duke fituar “play off”-in dhe u ngjitur në Premier Ligë këtë sezon, ka vlerën më të ulët nga ekipet e Premier Ligës, me vetëm 52 milionë paund. Ndërkohë që blutë, në pronësi të Tod Bohlit, kanë shpenzuar 954.5 milionë paund bashkë me bonuset në tri dritaret e fundit të merkatos. Ndërsa Lutoni krenohet me transferimin më të shtrenjtë, atë që ka bërë vetëm këtë verë, mbrojtësin e majtë të Uolvesit, Raian Xhils për 5 milionë paund.