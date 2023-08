Sekretarja e Tregtisë së SHBA: Firmat amerikane thonë se Kina është një vend ku nuk mund të investohet

Sekretarja amerikane e Tregtisë Gina Raimondo tha se kompanitë amerikane janë ankuar se Kina është bërë një vend ku nuk mund të investohet, duke vënë në dukje gjobat, bastisjet dhe veprime të tjera kundër firmave që e kanë bërë shumë të rrezikshme mundësinë e biznesit në ekonominë e dytë më të madhe në botë.









Komentet e saj para gazetarëve në një tren, ndërsa delegacioni i zyrtarëve amerikanë po udhëtonte nga Pekini për në Shangai, janë nga vlerësimet më të zymta të firmave amerikane mbi klimën e investimeve në Kinë dhe mënyrën se si ato e shohin Kinën. Këto ishin komentet më të direkte të zonjës Raimondo gjatë vizitës së saj në Kinë

“Gjithnjë e më shumë dëgjoj nga bizneset amerikane se Kina është një vend ku nuk mund të investohet për shkak të rreziqeve të mëdha”, tha ajo. “Pra, bizneset kërkojnë mundësi të tjera, kërkojnë vende të tjera për të investuar.”

Sekretarja Raimondo tha se nuk kishte “asnjë arsye” për veprimet kineze kundër prodhuesit të mikroprocesorëve, Micron Technology MU.O, produktet e të cilit u kufizuan nga Pekini në fillim të këtij viti dhe hodhi poshtë çdo krahasim të këtij rasti me kontrollet amerikane të eksportit. “Ka pasur një proces të kufizuar në sistemin e drejtësisë për këtë çështje, prandaj unë e ngrita atë.”

Më herët gjatë ditës, në një takim me kryeministrin kinez Li Qiang në Pekin, ajo kishte thënë se Shtetet e Bashkuara duan të punojnë me Kinën për të zgjidhur problemet e lidhura me çështjet si ndryshimi i klimës dhe inteligjenca artificiale.

Sekretarja Raimondo është zyrtarja e fundit e administratës së Presidentit Biden që viziton Kinën në një përpjekje për të forcuar komunikimin mes dy vendeve, veçanërisht në fushat e ekonomisë dhe mbrojtjes, mes shqetësimeve se tensionet midis dy superfuqive mund të dalin jashtë kontrollit.

“Ka fusha të tjera me shqetësim global, si ndryshimi i klimës, inteligjenca artificiale, kriza e fentanilit, ku ne duam të punojmë me ju si dy fuqi globale për të bërë atë që është e drejtë për të gjithë njerëzimin”, tha Sekretarja Raimondo në takimin me zotin Li./VOA