“Vrasje, rrëmbime dhe shpërthime”- Taulant Balla njofton se është goditur një grup kriminal: Kemi arritur të arrestojmë disa persona

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla tha se shumë shpejt policia e shtetit do të japë detaje në lidhje me një operacion ku është goditur një grup kriminal, në fushën e vrasjeve, rrëmbimeve apo shpërthimeve me lëndë plasëse.









Sipas Ballës, është bërë e mundur që të arrestohen disa persona si dhe janë parandaluar ngjarje të rënda kriminale.

“Pak momente më pas do të viheni në dijeni në lidhje me një operacion që është në vijim nga policia për të goditur një grup të strukturuar kriminal mbi të cilën kemi dyshime se rëndojnë një sërë veprash të rënda penale që lidhen me vrasje, rrëmbim personi, me vendosje të lëndëve shpërthyese. Kemi arritur të arrestojmë disa persona dhe të sekuestrojmë lëndë të rrezikshme shpërthyese duke parandaluar disa ngjarje të rënda kriminale. E vërteta është se aksioni në fjalë ka një vlerë të rëndësishme për të sqaruar edhe vepra të tjera të renda penale”, tha Balla