50 Cent i inatosur hedh mikrofonin në audiencë dhe plagos një grua!

Pas Cardi B, duket se…u bë modë që artistët të hedhin mikrofonin mbi skenë.

50 Cent plagosi një producente radioje duke i bërë pikërisht të njëjtën gjë reperit gjatë performancës së tij në Crypto.com Arena në Los Angeles.

Sipas një artikulli të TMZ, 50 Cent u acarua veçanërisht gjatë performancës së tij live, pasi mikrofonat që i dha produksioni nuk funksionuan siç donte ai.

Në zemërimin e tij, reperi hodhi njërin prej tyre në publik, duke plagosur një grua.

Siç bëri të ditur TMZ, vajza në fjalë kishte nevojë për qepje pasi mikrofoni i ra me forcë në ballë. Deri më tani nuk ka pasur deklarata as nga reperi dhe as nga gruaja e plagosur.

Shikoni videon

50 Cent is now a suspect in a criminal felony battery report after he hit Power 106 radio host, Bryhana Monegain in the head with the mic he threw.

She claims 50 looked directly at her so at least, according to her, 50 knew she was there

: https://t.co/HMr8hVU0NH pic.twitter.com/wluhchElzU

— Glock Topickz (@Glock_Topickz) August 31, 2023