Trajneri i Vllaznisë para ndeshjes me Erzenin: Kam besim te vazhdimësia, nuk ka skuadra të lehta

Trajneri i Vllaznisë, Migen Memelli ka dalë në konferencën e zakonshme për shtyp, në prag të ndeshjes së Superiores, takim ky që do të luhet të premten në transfertë ndaj Erzenit.









“Djemtë kanë bërë mirë me Kukësin, detyra jonë është të mendojmë për ndeshjen me Erzenin. Do të shikojmë gjëra se si do të qasemi në lojë, atmosfera është e mirë. Unë jam i kënaqur dhe kam besim se do të kemi vazhdimësi në lojë. Juriç nuk do të jetë nesër, do të qëndrojë jashtë deri në ndeshjen me Partizanin.

Ne duhet të bëjmë mirë në këtë ndeshje dhe të marrim 3-pikëshin. Mund të kemi edhe një prurje të re në orët në vijim. Ky kampionat nuk do të ketë skuadra të lehta sepse të gjithë dinë të luajnë shumë mirë, kam një mesazh për të gjithë trajnerët e rinj, sidomos ata shqiptarë: Punoni sa më fort, mos mendoni se paraja mund të jetë gjithçka, punoni sa më fort të jetë e mundur dhe me ndershmëri sepse e ardhmja e futbollit shqiptar në training është e ndritur. Unë mendoj se do të jetë ndeshje e qetë në fushë dhe nuk do të ndodhë asgjë”, – tha ai.