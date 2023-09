Ambasadori Hoxha konfirmon praninë e Zelenskyt në takimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-së që do të drejtohet nga Rama

Presidenti i Ukrainës, Volodmyr Zelensky, pritet të marrë pjesë në mbledhjen vjetore të liderëve botërorë në Kombet e Bashkuara në New York këtë muaj duke marrë pjesë në një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-së për Ukrainën.









Kështu u tha gazetarëve të premten ambasadori i Shqipërisë në OKB, Ferit Hoxha.

Shqipëria është presidente e këshillit 15 anëtarësh për muajin shtator. Udhëheqësit botërorë do të fillojnë të mblidhen në New York nga 18 shtatori për takimin e nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme. Mbledhja e Këshillit të Sigurimit për Ukrainën do të mbahet më 20 shtator.

Kryeministri shqiptar Edi Rama pritet të drejtojë takimin, i cili do të mbahet në segmentin e nivelit të lartë të Asamblesë.

Ndërkaq, përfaqësuesja amerikane në Këshillin e Sigurimit, ambasadorja Linda Thomas-Greenfield, në emër të Këshillit i ka uruar delegacionit të Shqipërisë fat të mbarë.