Europol shkatërron kartelin ballkanik të drogës, sekuestrohen 2.7 tonë kokainë, 550 mijë euro dhe… Ja nga cili vend ishte “koka” e grupit

Një operacion i madh anti-drogë është zhvilluar nga Europol, duke shkatërruar një grup të madh kriminal ballkanik.









Lajmin e ka bërë të ditur vetë Europol përmes një njoftimi, ku thuhet se gjatë aksionit u arrestuan 6 persona, u kontrolluan 15 shtëpi dhe u sekuestruan 2.7 tonë kokainë, 550 mijë euro dhe të tjera sende me vlerë.

Sipas Europol, mësohet se lideri i këtij grupi kriminal ishte një shtetas serb.

Njoftimi i Europol:

Veprimet e njëkohshme në Serbi dhe Spanjë çuan në arrestimin e liderit të drogës dhe pesë bashkëpunëtorëve të tij kryesorë

Europol mbështeti shkatërrimin e një organizate të madhe të trafikut të drogës, i njohur si karteli ballkanik dhe që u hetua nga Task Forca Operacionale e koordinuar nga Europol. Operacioni i udhëhequr nga Serbia, përfshiu autoritetet e zbatimit të ligjit nga Brazili, Kroacia, Franca, Polonia, Portugalia, Spanja dhe Sllovenia dhe u mbështet nga Qendra e Analizës dhe Operacioneve Detare – Narkotikët (MAOC-N).

Në janar të vitit 2022, Departamenti i Policisë Kriminale të Serbisë në Beograd nisi një hetim për këtë kartel droge, që besohet të jetë i përfshirë në trafikun me shumicë të kokainës nga Amerika e Jugut në BE. Aktivitetet e zbatimit të ligjit kundër këtij rrjeti u shtrinë në autoritetet në të gjithë BE-në dhe më gjerë, duke rezultuar në një hetim të madh ndërkombëtar të koordinuar nga Europol. Organizata në shënjestër u dyshua shpejt për organizimin e dërgesave shumëtonëshe të kokainës nga Brazili në BE.

Inteligjenca operative vuri në dukje se “kapitenët” me kombësi ukrainase dhe çeke udhëtuan disa herë në Capo Verde ose vende të tjera në Afrikën Perëndimore për të përgatitur anijen e tyre për operacione kontrabande. Informacioni operacional i zbuluar së fundmi zbuloi se anija ndodhej në Brazil. Kjo u mundësoi autoriteteve braziliane dhe spanjolle, të mbështetura nga MAOC-N, të monitoronin nga afër lëvizjet e saj.

Dita e veprimit më 24 gusht 2023 çoi në:

6 arrestime

15 kontrolle në shtëpi

Sekuestrimin e 2.7 tonëve kokainë

Konfiskimet e tjera përfshijnë: Dy automjete të nivelit të lartë, ora luksoze dhe mbi 550 000 euro para të gatshme.

Një numër i madh llogarish bankare dhe pasurish të paluajtshme u bllokuan gjatë kohëzgjatjes së hetimit financiar në vazhdim.

Hetuesit identifikuan një shtetas serb si një nga organizatorët kryesorë në rrjetin kriminal, i cili më pas u caktua si një ‘objektiv’ me vlerë të lartë (HVT). Veprimet e zbatimit të ligjit kishin në shënjestër këtë HVT serbe, si dhe persona të tjerë të dobishëm për funksionimin e vazhdueshëm të operacioneve të kartelit të drogës. Këta koordinatorë kryesorë të kartelit të drogës rregulluan operacionet e transportit përmes platformave të komunikimit të koduar.

Europol lehtësoi shkëmbimin e informacionit dhe ofroi mbështetje të vazhdueshme analitike për hetimin. Zhvillimi i inteligjencës zbuloi një rrjet të plotë që vepronte nëpër kontinente dhe vende të ndryshme. Europol lehtësoi koordinimin midis autoriteteve kombëtare dhe dërgoi një ekspert në Beograd, në ditën e veprimit, për të mbështetur hetuesit në terren. Europol lehtësoi gjithashtu vendosjen e dy hetuesve serbë për t’u bashkuar me autoritetet spanjolle gjatë kontrolleve të anijes së sekuestruar.