Ish-gruaja e aktorit Kevin Costner thotë se stili i jetesës luksoze “është në ADN-në e fëmijëve të tyre”

Ish-bashkëshortja e aktorit amerikan Kevin Costner, Christine Baumgartner, tha se fëmijët e saj meritojnë një rritje të alimentacionit sepse jeta luksoze “është në ADN-në e tyre në këtë pikë”.









Ish-avokatja e stilistit të çantave, John Reidel, bëri deklaratën e pabesueshme gjatë një seance gjyqësore të enjten, më 31 gusht, ku ata adresuan kërkesën e Baumgartner për të rritur mbështetjen e fëmijëve që ajo merr aktualisht nga aktori.

Më pas, Rydell të gjitha sportet me të cilat përfshihen fëmijët dhe shtëpitë që zotëron familja. Baumgartner pohoi gjithashtu se arsyet e saj kishin të bënin me “shumë më shumë” sesa gjërat materiale.

“Është një përvojë”, i tha ajo gjykatës, sipas People, përpara se ta përshkruante shtëpinë e familjes si një “komunitet”.

Baumgartner vazhdoi, “Ne krijojmë gjithçka që mund të ëndërrojmë këtu”.

Baumgartner fillimisht kërkoi 175,057 dollarë në muaj alimentacion, një rritje prej 46,000 dollarë nga 129,000 dollarë që ajo merr aktualisht nga 68-vjeçari Costner.

Sidoqoftë, Reidel tha në deklaratën e saj hapëse se ata po e zvogëlojnë shumën e kërkuar në 161,592 dollarë në muaj pas vlerësimit të fundit nga një kontabilist mjeko-ligjor.

Shuma e re është ende dukshëm më e lartë se oferta prej 60,000 dollarësh e Costner në muaj, të cilën avokatët e tij propozuan gjatë seancës.

Në kërkesën e saj për rritje, nëna e tre fëmijëve pretendoi se i duheshin më shumë para në mënyrë që fëmijët e tyre “të jetonin një mënyrë jetese relativisht të krahasueshme me atë që ata gëzojnë kur janë me babanë e tyre”, sipas memorandumit që posedon. Us Weekly.

“Urdhri i gjykatës duhet t’i lejojë fëmijët të marrin alimentacion në një nivel proporcional me pasurinë e konsiderueshme të Kevinit, edhe nëse ky nivel alimentimi përmirëson gjithashtu standardin e jetesës së Christine”, argumentoi ekipi i saj ligjor.

Sipas Baumgartner, kjo “standardi i jetesës”, duhet të përfshijë një “shtëpi të krahasueshme” me shtëpinë e aktorit të famshëm 145 milionë dollarë dhe “pushimet luksoze” në avionë privatë.

“Për shkak se fëmijët fluturojnë me avionë privatë për të bërë pushime luksoze kur janë me babanë e tyre, Kodi i Familjes dikton që Kevin duhet të paguajë mbështetje të mjaftueshme për fëmijë për Christine në mënyrë që fëmijët të mund të shkojnë në pushime të krahasueshme kur janë me të”, thuhet në memorandum nga avokatët e saj.

Koster argumentoi se rritja e pagës është e panevojshme, duke përmendur përfitimet e mundshme financiare të romancës së re të supozuar të Baumgartner dhe marrëveshjen e tyre aktuale 129,000 dollarë në muaj.

Gjatë seancës gjyqësore, Costner pretendoi se partneri i ri i Baumgartner së fundmi i dha asaj 20,000 dollarë në para.

Ndërsa dosjet nuk e përmendin emrin e personit, burimet i thanë mediumit se aktori beson se ajo po takohet me mikun e tij të ngushtë Josh Connor, i cili u pa duke pushuar me Baumgartner në korrik.

Megjithatë, burime të lidhura me të dy mohuan çdo lidhje romantike në atë kohë.

Sipas People, Baumgartner dhe avokati i saj përsëri mohuan se ishte në takim me Connor kur ajo mori qëndrimin.

Baumgartner – i cili ndan djemtë Kayden dhe Hayes, si dhe Grace, me aktorin – paraqiti kërkesën për divorc pas 18 vitesh martesë më 1 maj.