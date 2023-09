Lukaku gati për kuqezinjtë, Pioli nuk e ndryshon formacionin fitues. Ja si rreshtohen skuadrat në supersfidën Roma-Milan

Roma dhe Milani do të përplasin “brirët” në “Stadio Olimpico” në supersfidën e javës së tretë të Serisë A.









Verdhekuqtë e Murinjos vijnë me vetëm një pikë në dy ndeshje të luajtura.

Nga ana tjetër, kuqezinjtë e Piolit kanë marrë maksimumin në të dyja duelet e luajtura dhe kërkojnë të vazhdojnë me këtë ritëm.

Më në dyshim për Romën ishte Paulo Dibala i cili mori një dëmtim me Veronën dhe duket se nuk ia ka dalë të jetë pjesë e verdhekuqve, por në stol ndodhet i sapoardhuri, Romelu Lukaku. Ndërsa Milani vjen me të njëjtin rreshtim si në fitoren e fundjavës së kaluar me Torinon.

FORMACIONET ZYRTARE:

ROMA: Rui Patricio, Jorente, Smolling, Mançini, Zalevski, Paredes, Kristante, Çelik, Auar, El Sharaui, Beloti.

Trajner: Zhoze Murinjo

MILAN: Menja, Kalabria, Çau, Tomori, Hernandez, Loftus-Çik, Kruniç, Reijnders, Pulisiç, Leao, Zhiru.

Trajner: Stefano Pioli

