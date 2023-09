“Në dhjetor do të marrim një vendim të rëndësishëm”/ Zyrtari i lartë europian: BE-ja po përgatit ‘propozime thelbësore’ për zgjerimin në tetor

Zgjerimi i BE-së deri në vitin 2030 është i realizueshëm, por vetëm nëse kandidatët dhe vetë blloku “dyfishojnë përpjekjet e tyre”, tha komisioneri i Zgjerimit Olivér Várhelyi për EURACTIV, duke shtuar se Komisioni Evropian planifikon të bëjë “propozime thelbësore” në tetor.









“Pyetja ka qenë gjithmonë: A duam ta bëjmë? Dhe është hera e parë që dëgjoj nga Këshilli Evropian se ata duan ta bëjnë këtë – është një zhvillim i mirëpritur”, tha Várhelyi për EURACTIV në fillimet e një takimi jozyrtar të ministrave të punëve të jashtme të BE-së në Toledo, Spanjë.

Komentet e tij erdhën pasi Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel në fillim të kësaj jave sugjeroi që Ballkani Perëndimor dhe vendet e tjera kandidate në BE, si dhe BE-ja duhet të jenë gati për zgjerim deri në vitin 2030.

I pyetur nëse objektivi i Michel për 2030 do të ishte i realizueshëm, Várhelyi tha se “çdo gjë është e realizueshme ajo që ne si BE duam të bëjmë”, por theksoi se nuk duhet të insistojmë në një afat kohor specifik.

“Nuk mendoj se është çështje datash. Është një çështje e vullnetit [politik] dhe një çështje e ofrimit. Dorëzimi nga ana e BE-së, por edhe dërgesa nga ana e vendeve tona partnere në Ballkanin Perëndimor ose tre vendeve të tjera kandidate [Ukraina, Moldavia dhe Gjeorgjia]”, tha shefi i zgjerimit të BE-së.

“2030 është sigurisht e realizueshme, por që kjo të ndodhë do të thotë që të gjithë ne – të gjitha institucionet e BE-së, të gjitha vendet anëtare dhe të gjitha vendet kandidate – do të duhet të dyfishojmë përpjekjet e tyre për të arritur atje”, tha ai.

Sipas shefit të zgjerimit të BE-së, kjo “do të thotë gjithashtu se ne [BE] duhet të përshpejtojmë përpjekjet e tyre për reforma”.

“Propozime thelbësore” në tetor

Várhelyi njoftoi se në tetor, kur Komisioni Evropian pritet të paraqesë raportet e tij vjetore të progresit për të gjitha vendet në procesin e anëtarësimit të bllokut, ekzekutivi i BE-së do të dalë me “propozime thelbësore”.

“Ne jemi gati të dalim përpara edhe me propozime të guximshme – të reja – dhe me ide të reja”, tha Várhelyi.

Sipas Várhelyi, planet do të përfshijnë kryesisht një ‘Plan të Rritjes’, tashmë të paraqitur nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në maj, me të cilin BE kërkon të rrisë investimet në Ballkanin Perëndimor, gjithashtu për të lehtësuar ndikimin ekonomik të luftës së Rusisë. në Ukrainë.

“[Ky plan] do të përshpejtojë jo vetëm integrimin institucional, por edhe real të këtyre vendeve në BE,” tha Várhelyi.

“Ai do të përfshinte gjithçka nga reformat mbi sundimin e ligjit, demokracinë, reformat ekonomike dhe integrimin, përmirësimin e klimës së investitorëve dhe ofrimin – kjo është gjithashtu e rëndësishme – mbështetjen e nevojshme financiare për të mbyllur hendekun e zhvillimit përpara se ato vende të bëhen anëtare,” i BE-së. shtoi shefi i zgjerimit.

Hapi do të përfshijë rritjen e fondeve të BE-së të para-anëtarësimit dhe sigurimin e aksesit të hershëm në fusha të caktuara të politikave të bllokut.

“Do të jetë shumë më e lehtë të integrohen këto vende nëse ato janë shumë më të zhvilluara se tani dhe sesa në rastet e mëparshme të zgjerimit,” shtoi ai.

“Integrimi gradual”

Pas një dekade përparimi të dobët – vendi i fundit që iu bashkua BE-së ishte Kroacia në 2013 – zgjerimi u kthye në axhendë pas agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës në 2022.

Sipas Várhelyi, qasja ndaj vendeve kandidate do të jetë më fleksibël, duke u fokusuar në “fushat e politikave në të cilat ne mund të shkojmë përpara” dhe në përpjekjet e secilit vend.

“Nuk është asgjë e re, në fakt, e gjitha kjo është përfshirë në metodologjinë e re të zgjerimit që ne kemi propozuar në fillim të mandatit të këtij Komisionit,” tha ai, duke shtuar megjithatë se tani duhet të ketë më shumë vullnet politik për të shkuar edhe me tutje.

“Kjo nuk do të jetë një zgjidhje e vetme për të gjithë, por do të bëhet nga vendi në vend dhe do të varet shumë nga përparimi aktual që bën vendi kandidat”, tha Várhelyi.

I pyetur në lidhje me frikën e rritjes së shpresës së BE-së se procesi mund të ndikojë negativisht në perspektivat e tyre për t’u bashkuar me BE së shpejti, Várhelyi siguroi se nuk do të ishte kështu.

“Integrimi gradual, para së gjithash, nuk mund të jetë zëvendësim sepse nuk kanë aplikuar për anëtarësim të pjesshëm, kanë aplikuar për anëtarësim”, tha ai.

“Së dyti, ajo që ne duam të bëjmë është të çojmë përpara integrimin e vërtetë në terren, përpara se të anëtarësohen, që do të thotë se qytetarët e tyre tashmë mund të fillojnë të gëzojnë përfitimet e anëtarësimit, që do t’u sjellë atyre prosperitet dhe siguri afatgjatë dhe do t’i bëjë ata fillojmë të luajmë sipas rregullave tona në klub”, tha ai.

“Për t’u integruar herët në një sektor politikash, do të thotë gjithashtu se vendi përkatës do të duhet të përshtatet me acquis të BE-së, do të duhet të zbatojë të njëjtat rregulla si ne dhe me këtë të jetë shumë më i përgatitur për t’u anëtarësuar dhe për të qenë anëtarë aktivë që nga dita e parë e në vazhdim”, shtoi ai.

Koha e krizës së dhjetorit

Paketa dhe propozimet e ekzekutivit të BE-së për zgjerimin do të vijnë një javë përpara një samiti të BE-së në tetor në Bruksel, ku liderët e BE-së pritet të diskutojnë se si dhe në çfarë kushtesh blloku mund të zgjerohet në të ardhmen, dhe nëse do të hapen bisedimet e pranimit në BE me Ukrainën dhe potencialisht, Moldavinë.

Megjithë ringjalljen e perspektivave të zgjerimit, vendet anëtare të BE-së deri më tani kanë ecur ngadalë në debatin e tyre të reformës, i cili shumë prej tyre thonë se duhet të vijë ose përpara ose krah për krah me pranimin e ardhshëm.

Një diskutim i parë thelbësor midis krerëve të BE-së, pas disa raundeve bisedimesh në formate të ndryshme në fillim të këtij viti, pritet kur ata të takohen për një samit jozyrtar nën presidencën spanjolle të rradhës në Granada në fillim të tetorit.

I pyetur nëse ai pret që bisedimet e këtyre liderëve të japin disa rezultate konkrete, Várhelyi tha: “Së pari, le të bëjmë një ofertë serioze nga BE në dispozicion dhe le të marrim një vendim në dhjetor pasi vendet anëtare të kenë kohë për të reflektuar siç duhet”.

“Ky Komision Evropian do të bëjë gjithçka për të përgatitur Këshillin Evropian për të marrë vendimet, por atëherë ne kemi nevojë që ata të marrin vendimet në të vërtetë”, shtoi ai.