“Unë nuk flas me njerëz të varfër”/ Si falimentuan bosët e kriptovalutave, tani jetojnë me frikën e kthimit te borxheve

Dy vjet më parë, në rrjetet sociale mijëra përdorues talleshin me “gurus” investimesh dhe financiare, të cilët paralajmëronin për rreziqet e investimit në kriptovaluta. Miliarderët e rinj të ekosistemit të kriptove po futeshin me furi në listat e njerëzve më të pasur në botë dhe po dilnin me super jahte, pallat, Rolex dhe Lamborghini të blerë me fitimet e tyre nga investimi.









“Dollari dhe euro kanë mbaruar. Bankat do të shfuqizohen. Epoka e Bitcoin dhe arit digjital ka ardhur. Ata që janë mashtrues do të lihen pas për t’u shqyrtuar nga rregullatorët”, thanë kripto-ungjillistët. Historitë e njerëzve që investuan disa mijëra euro herët në këtë produkt të ri dhe e gjetën veten pothuajse brenda natës me miliona apo miliarda, e bënë përrallën të dukej reale.

Sidoqoftë, përrallat nuk kanë gjithmonë një fund të lumtur. Mullinjtë e erës bëhen spërkatës djallëzor. Dhe në rastin e kriptomonedhave, makthi erdhi në mënyrë të prerë në vitin 2022. Dhe ironike në të njëjtën kohë, si monedha më e madhe e qëndrueshme sipas kapitalizimit, TerraUSD, kursi i këmbimit të së cilës ishte i lidhur me dollarin amerikan, u shemb, duke e anuluar vlerën e tij dhe duke e kthyer në pluhur gjithçka që i ishte vendosur.

Pjesa tjetër e monedhave të qëndrueshme u shemb me të dhe filloi një domino e tmerrshme. Fondet gjigante dhe kompanitë e ekosistemit, si Three Arrows Capital, Voyager Digital, Celsius, falimentuan. Publiku, investitorët dhe veçanërisht ata me pakicë, në panik, nisën të tërhiqnin investimet. Kjo është, për të likuiduar investimet e tyre në kriptomonedha.

Të fortët në hapësirë ​​thoshin se ky është vetëm një cikël normal korrigjimi i tregut i quajtur “kriptodimër” dhe do të kalojë – dhe se nuk ka nevojë për panik. Bursat dhe kompanitë e menaxhimit të parave të investitorëve u detyruan të “ftoheshin”, pra të ndalonin arkëtimin e investimeve. Këmbanat e vogla u bënë kambana. Dhe filluan falimentimet edhe më të mëdha, si ai i Alameda Research dhe shkëmbimi më i madh i kriptomonedhave në planet, FTX.

Dhe ashtu si kjo, me 90% të investitorëve me pakicë “nën ujë” (që do të thotë se investimet e tyre vlejnë më pak se sa investojnë), histori dramatike të njerëzve që ishin të mahnitur nga jeta e kripto-miliarderëve filluan të dalin në sipërfaqe.

Ata që kishin hyrë në listat e njerëzve më të pasur në botë për shkak të përfshirjes së tyre në kriptovaluta u përpoqën të ndryshonin situatën. Megjithatë jo për shumë kohë. Shpejt, si Hirushja, Lamborghini u kthyen në kunguj, jahtet në kantiere anijesh të fantazuara, pallate në burgje.

Disa falimentuan, disa u arratisën në kërkim nga autoritetet për mashtrim, disa përfunduan në burg. Dhe miliardat kishin dalë në tym. Në javët e pikut të krizës së kriptomonedhës, vetëm shtatë sipërmarrësit më të fuqishëm në hapësirë ​​humbën 144 miliardë dollarë…

Sam Bankman-Fried / FTX, Alameda Research: Humbi 24 miliardë dollarë në një javë

31-vjeçari “JP Morgan i sotëm”, ​​pronar i shkëmbimit kolosal të kriptomonedhave, arrestohet për përvetësim dhe urdhërohet të paguajë 11 miliardë dollarë dëmshpërblim

Është e premte. Në gjykatën e Nju Jorkut, i riu me flokë të dredhura heq xhaketën dhe kravatën, zbraz xhepat dhe ua dorëzon këpucët oficerëve që e çojnë në burgun e Bruklinit. Kush do ta priste, një vit më parë, që “mbreti” i padiskutueshëm i kriptomonedhave Sam Bankman-Fried do të përfundonte zbathur dhe i turpëruar në një qeli?

Dhe akoma. 31-vjeçari kishte arritur ta quante veten një “JP Morgan i ditëve të sotme”. Kjo sepse ai dukej i gatshëm dhe i aftë të bënte atë që bëri Morgan kur u rrëzua Wall Street në 1907: të përdorte pasurinë e tij të madhe për të shpëtuar të gjithë sistemin nga rrëzimi dhe për ta mbrojtur atë. Dhe ky ishte plani i tij.

E vërteta është se të gjithë menduan se ai mund ta bënte atë. Me shkëmbimin e tij, FTX, duke u rritur në një gjigant prej 32 miliardë dollarësh dhe filiali i tij i investimeve Alameda Research që tejkalon vlerën e 1 miliard dollarëve, ai vetë, me një pasuri prej 26.2 miliardë dollarësh dukej se mund – dhe lehtë – të shpëtonte kompanitë më të rëndësishme në ekosistem në kolaps.

Përveç kësaj, vetë Fried ishte “shumë i madh për të dështuar”. Në Kanada dhe SHBA fytyra e tij ishte ajo që përdorej në rrugë për reklama FTX. Ai thoshte se kompanitë e tij, të cilat ishin (për shuma të mëdha) sponsorë të Miami Heat në NBA, Superbowl, Formula 1, “mund të blinin Goldman Sachs”. Sidoqoftë, gjithçka ndryshoi – dhe shpejt.

Kishte zëra se FTX dhe Alameda kishin probleme likuiditeti. Problemi doli në sipërfaqe dhe u përkeqësua nga lëvizja e konkurrentit kryesor, CEO i Binance, për të paraqitur një propozim (të rremë) për blerje. Edhe kur Bankman-Fried refuzoi, Zhao pati rastin që po kërkonte. Dhe ai njoftoi se do të tërhiqte gjithsesi ofertën e blerjes, sepse financat e FTX tregonin një mungesë të paprecedentë likuiditeti dhe se ishte një hap larg falimentimit.

Mes panikut, në të njëjtën javë FTX dhe Alameda paraqitën kërkesën për falimentim. Bankman-Fried pa pasurinë e tij të gërryhej me 94% atë javë. Por, sado që ai premtoi se do të rregullonte gjithçka, autoritetet amerikane zbuluan se në fakt ajo që kishte ndodhur ishte se ndërsa vlera e bitcoin ra, Alameda po merrte para hua për t’i “kthyer” ato në asete kripto.

Por kur kreditë mbaruan dhe filluan thirrjet e marzhit, ai filloi të tërhiqte depozitat e klientëve të FTX për të përmbushur detyrimet e menjëhershme (edhe pse dy kompanitë teorikisht nuk ishin në gjendje ta bënin këtë). Me klientët që kërkonin kthimin e parave të tyre në masë, gjithçka u rrëzua. Dhe ashtu, Fried u dërgua në burg.

Javën e kaluar gjykata vendosi të zgjasë paraburgimin e tij për shkak të përpjekjeve për të fajësuar besueshmërinë e një dëshmitari kyç kundër tij, i cili ndodh të jetë ish-partneri i tij (e keni marrë me mend) dhe ish-CEO i Alameda. Megjithatë, kjo nuk është më e keqja që e pret. Makthi i vërtetë është padia në grupe e ngritur në gjykatat amerikane nga investitorët e FTX që pretendojnë tregti të paligjshme. Dhe prej tij kërkojnë dëmshpërblim në shumën 11 miliardë dollarë. Nëse e humbet, ish-miliarderi do të kthehet nga një prej njerëzve më të pasur në botë në një nga njerëzit më borxhli në planet…

Changpeng Zhao/ Bilance minus 85.6 miliardë dollarë në 134 ditë

Manjati që arriti 34.1 trilionë dollarë në ditë në tregtimin e kriptove thoshte se “njerëz si Roubini mbeten gjithmonë të varfër”.

Një rast tipik i… djallëzimit është ai i biznesmenit kinezo-kanadez 46-vjeçar Changpeng Zhao. I njohur si CZ, Zhao është bashkëthemeluesi dhe CEO i Binance, shkëmbimi më i madh i kriptomonedhave në botë (ai zotëron 90%, me partnerin e tij Brian Armstrong që mban pjesën tjetër). Zhao krijoi një gjigant që arriti deri në krizën e ekosistemit rreth 5 miliardë dollarë në ditë, ose, nëse preferoni, rreth 34.1 trilion dollarë. dollarë në tregtimin e kriptove. Ishte e natyrshme që sipërmarrësi i lindur në Kinë, i rritur në Kanada dhe tani me bazë në Singapor të bëhej i pasur. Pasuria e tij arriti në 95.8 miliardë dollarë me një normë shpërthyese – e krahasueshme me tregun e demit të kriptomonedhave. Dhe ai hyri në Top 20 të njerëzve më të pasur në planet.

Ato ishin ditët e vitit të kaluar, kur Zhao – mes zbulimeve dhe shkrirjeve – u kritikua ashpër nga ekonomistët për transparencën e transaksioneve të kriptomonedhave dhe mënyrën se si funksionojnë bizneset në hapësirë. Dhe Nouriel Roubini, gjatë një konference, foli për tregun e kriptomonedhave me karakterizimin e “një ekosistemi krejtësisht të korruptuar”, duke përshkruar “mbulime, korrupsion, kriminelë, mashtrues, bankierë të rremë”. Duke folur në një konferencë tjetër, Zhao iu përgjigj Roubinit: “Nuk na intereson çfarë thotë ai. Energjia negative nuk të çon askund në jetë. Këta njerëz në përgjithësi mbeten të varfër”. Ai do ta ndiqte atë në një postim në Twitter, duke shkaktuar reagime kur deklaroi se “njerëzit e varfër po thonë gjëra të këqija për Binance”.

Jeta, megjithatë, ka xhirime. Menjëherë pas kësaj Zhao do të detyrohej të tallte veten, duke deklaruar se “Unë jam përsëri i varfër”. Sigurisht që nuk u bë i varfër, as nuk u kthye në kohën kur shiti shtëpinë e tij duke luajtur kumar gjithçka që kishte në kriptora për të fituar atë që fitonte. Por ai u bë njeriu që humbi më shumë para dhe më shpejt në historinë njerëzore, duke lënë pas themeluesin e Softbank Masayoshi Son. Në 134 ditë, Zhao humbi rreth 90% të pasurisë së tij, duke lënë “vetëm” 10.2 miliardë dollarë. Megjithatë, duke qenë se e gjithë pasuria e tij është vendosur në kriptovaluta dhe se që nga rënia e Lunës ai ka humbur 11 miliardë dollarë (100% e investimit të tij), të shumtë janë ata që llogaritin se ai nuk humbi 87 miliardë, por se netoja e vërtetë Pasuria neto e Zhaos sot është 1 miliardë dollarë, jo 10.2 miliardë dollarë.

Sigurisht, problemet e tij nuk mbarojnë me kaq. Shkatërrimi – për të qenë të saktë – sapo ka filluar. Një muaj më parë, prokurorët në SHBA pranuan ankesën e Komisionit Amerikan të Letrave me Vlerë (SEC) dhe ndoqën penalisht Zhao dhe Binance për 13 akuza. Kryetari i SEC Gary Gensler deklaroi se “në trembëdhjetë pika, ne pretendojmë se entitetet Zhao dhe Binance janë përfshirë në një rrjet të gjerë mashtrimi, duke fryrë artificialisht vëllimet e tregtimit, duke devijuar fondet e klientëve, duke mashtruar investitorët, konfliktin e interesit, mungesën e transparencës dhe taksat e llogaritura evazioni”.

Në vazhdën e aktakuzës, Binance shkëputi veten nga sistemi bankar i SHBA, njoftoi 1000 pushime nga puna dhe shkoi në gjykatat e SHBA për të kërkuar imunitet nga hetimet e SEC në objektet e saj. Megjithatë, autoritetet e vendeve të tjera kanë nisur hetime të ngjashme dhe Binance po e ndjen më intensivisht presionin. Për këtë arsye po anulon planet e saj të zgjerimit, edhe në tregje të rëndësishme, siç është Gjermania, edhe nëse ishte në prag të marrjes së licencave përkatëse.

Që nga qershori, kur SEC lëvizi kundër Binance, vlerësohet se Zhao dhe Brian Armstrong kanë humbur (një tjetër) 2 miliardë dollarë, ndërsa tregu po gumëzhin me synimin e Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimit të SHBA për të ngrirë asetet e Binance dhe Chao dhe prandaj për t’i lënë pa… dollar. Ai flet për lajmet e rreme dhe thekson: “Fondet tuaja janë të sigurta, mos u shqetësoni”. Por a është ajo?

Do Quon/ Terraform Labs: “Unë nuk flas me njerëz të varfër”

Do Quon nga Koreja e Jugut është protagonisti i thriller fatkeqësia më e madhe në historinë e kriptomonedhave. Kun Do-hyung, siç është emri i tij i vërtetë, ishte bashkëthemeluesi dhe CEO i Terraform Labs, i cili lançoi monedhat e qëndrueshme logaritmike, të lidhura me dollarë, UST dhe Luna. Më shumë se 40 milionë njerëz dhe gjigantë të ekosistemit (si Binance, Arrington XRP dhe Polychain Capital) investuan në të.

Dhe pasuria e tij, kur Luna arriti kulmin, ishte në intervalin 50 miliardë dollarë. Atyre që kritikuan sipërmarrjen, duke thënë se algoritmi dhe lidhja me dollarin ishin të lëkundshme, Quon u shpreh me arrogancën e tij karakteristike: “Je i varfër dhe i parëndësishëm. Sepse je i parëndësishëm, do të mbetesh i varfër”. “Unë nuk po flas me njerëz të varfër,” i ishte përgjigjur Kwon ekonomistit britanik Francis Coppola kur ky i fundit kishte thënë se modeli algoritmik i stablecoin ishte i paqëndrueshëm. Por erdhi koha, në vitin 2022, kur UST dhe Luna u shembën, pasi fillimisht i lidhën ato me dollarin dhe u vërtetuan se ishin skema piramidale. Kwon sapo kishte shkaktuar një “bath gjaku” të pabesueshëm në treg.

Kompanitë që kishin investuar në stablecoin papritmas u gjendën të ekspozuara. Luna humbi 99.99% të vlerës së saj brenda natës. Rreth 60 miliardë dollarë u zhdukën nga tregu. U shkaktua një efekt domino që vazhdon edhe sot e kësaj dite. “Me vjen keq”. Ky ishte komenti i vetëm i Kwon-it, pasi ai premtoi të bënte “çdo gjë të mundshme” për të rivendosur pronat e njerëzve që humbën. Kundër tij janë ngritur padi grupore prej 56.9 milionë dollarësh në SHBA, Korenë e Jugut dhe Singapor ku ai jetonte. Interpoli lëshoi ​​një “njoftim të kuq” për vendndodhjen e tij, të cilin ai e mohoi me forcë, duke thënë se ndodhet në jahtin e tij në Singapor dhe se askush nuk po e kërkon. E vërteta ishte se askush nuk… po e gjente.

Ai u gjet përfundimisht nga autoritetet malazeze, ku u arrestua në mars për përdorimin e një pasaporte false dhe u burgos. Nga burgu, Kwon u përpoq të hidhte përbuzje në publik duke akuzuar partinë në pushtet se ishte “vajosur” prej tij. Megjithatë, ajo që bëri ishte tërheqja e vëmendjes nga një bashkëpunëtor i tij, i cili transferoi 136 milionë dollarë nga një portofol dixhital i Terraform Labs në një portofol tjetër. Dhe kështu filloi gjuetia për të gjetur asetet e fshehura të Kwon.

Autoritetet zvicerane, për shembull, gjetën 26 milionë dollarë në kriptovaluta që i përkisnin atij dhe i ngrinë ato. Platforma Arkham po ofron një shpërblim prej 5,000 dollarësh për këdo që ofron informacione që çojnë në identifikimin e “portofolit” të Quon, i cili akuzohet nga autoritetet amerikane si “organizatori i një mashtrimi shumë miliardë dollarësh të aseteve të kriptomonedhave”.

Su Zhu/ ‘Three Arrows Capital’, likuiduar dhe zhdukur

Ish-tregtari i Credit Suisse po blinte me zell prona të paluajtshme, ora koleksioniste, vepra arti, ndërsa ai dha vetëm një paradhënie prej 50 milionë dollarësh kantiereve të famshme të anijeve Sanlorenzo të Italisë për t’i ndërtuar atij jahtin më të madh të Singaporit, 52 milion. “Shumë Wow” që ai nuk e mori kurrë

I lindur në Kinë, i arsimuar në Stanford, ish-tregtar i Credit Suisse, Su Zhu bënte ndonjë gjë të mirë me paratë e tij të kriptos, ai ishte investim në pasuri të paluajtshme. Sepse pas rënies së Three Arrows Capital (3AC) që ai kishte krijuar me mikun e tij, K. Davis, i cili kishte menaxhuar fonde që arrinin në 10 miliardë dollarë, pasuritë e paluajtshme ishin ato që e shpëtuan.

Sepse autoritetet amerikane i kanë dërguar një fletëthirrje dhe po përgatiten t’i ngrijnë të gjitha pasuritë. Likuidimi (nga drejtësia amerikane) i shtëpisë dhe pasurive të tjera të njeriut që jetoi një mënyrë jetese që do ta bënte Aristotelin Onassis të dukej si një “varfër” është mbresëlënës. Pse po flasim për një njeri që ka blerë furishëm pasuri të paluajtshme në të gjithë botën, ora koleksioniste, vepra arti, ndërkohë që ka paguar vetëm 50 milionë dollarë paradhënie për kantieret e famshme të Sanlorenzo në Itali për t’i ndërtuar atij jahtin më të madh të Singaporit, 52 milionë “Much Wow”. Sigurisht që nuk e mori kurrë, pasi përfundimi i tij përkoi me falimentimin e 3AC dhe këstet e fundit të kantierit nuk u paguan.

Zhou është në shënjestër të disa milionerëve që po e… kërkojnë për t’i kthyer paratë që i kanë dhënë, por askush nuk mund ta gjejë. Ai nuk paraqitet – pavarësisht thirrjeve të përsëritura – as në sallat e gjyqit ku shqyrtohen çështjet për të cilat akuzohet. Vetëm në Twitter ai u shfaq duke thënë se edhe ai ishte viktimë e mashtrimit dhe se drejtësia do të vihet në vend.

Kjo heshtje është shurdhuese për një njeri që shquhej për mënyrën arrogante me të cilën i nxitte njerëzit të investonin në kriptomonedha, duke thënë se “kushdo që nuk i kupton kriptovalutat dhe refuzon t’i mësojë ato, do të shohë se do të jetë një shekull shumë i vështirë. për të”. Detaji që bën dallimin, megjithatë, është se rezulton se të dy likuiduan shumë nga pozicionet e tyre vetëm disa ditë përpara se fondi i tyre të shkatërrohej dhe të zhdukej. Edhe sot e kësaj dite ata refuzojnë të bashkëpunojnë me drejtësinë për likuidimin e 3AC dhe janë paraqitur në gjykatë me anë të Zoom me kamerat dhe mikrofonat e fikur. Avokatët e tyre refuzojnë të marrin dokumente në emër të tyre. Askush nuk e di se ku janë.

Jennifer Robertson/ Nga gruaja e milionerit…kamerier

Për kanadezen Jennifer Robinson, jeta ka dëshmuar të ketë shumë ulje-ngritje. Ajo filloi një karrierë në pasuri të paluajtshme, filloi të grumbullonte pasuri në pasuri të paluajtshme dhe para në dorë, u martua me “mbretin e kriptomonedhës” të vendit, shijoi pallate, jahte dhe udhëtime.

Megjithatë, ajo mbeti e ve, e akuzuar për vjedhje, humbi pronat që kishte para martesës dhe tani punon si kamariere për të mbijetuar. Për disa vite, Robertson, së bashku me partnerin e saj, CEO i shkëmbimit më të madh të kriptomonedhave në Kanada, QuadrigaCX, i quajtur edhe “Mbreti Kanadez i Bitcoin” Gerald Cotten, jetoi një jetë shumë luksoze.

Kështu kur u martuan, në vitin 2019, ata shkuan në një udhëtim muaji mjalti në Indi. Atje, 30-vjeçari Cotten u dërgua papritmas në spital me komplikime nga sëmundja e Crohn. Ai u diagnostikua me goditje septike dhe vdiq. Trupi i tij u kthye në Kanada me të venë e tij. Megjithatë, Cotten kishte marrë diçka me vete: çelësat dixhitalë për fondet e klientëve të QuadrigaCX. Rreth 220 milionë dollarë në bitcoin dhe 40 dollarë të tjera në ato që thuhej se ishin para të gatshme QuadrigaCX u mbyllën në kompjuterin e koduar të Koten.

Dhe ai që e dinte kodin, Cotten, e mori me vete në varr. Bashkë me milionat. Ose ndoshta jo; Pasi hetimet nga autoritetet kanadeze dhe amerikane arritën në përfundimin se shkëmbimi ishte në fund të fundit një skemë piramidale dhe se vdekja e tij thjesht e ekspozoi atë para kohe, dyshimet u kthyen te Robertson. Disa thanë se e kishin parë duke bërë transaksione në bursë dhe për këtë arsye kishin fjalëkalimin.

Të tjerë që Cotten inskenoi vdekjen e tij dhe u zhduk me paratë e tyre, me Robertson që priste t’i hidhte kapakun çështjes për ta ndjekur atë në… vende ekzotike. Nën këtë presion të furishëm dhe me autoritetet që hetonin gjithçka që ajo kishte dhe nuk kishte, Robertson kërkoi shpejt të bënte një marrëveshje me autoritetet dhe të kthente atë që kishte trashëguar nga Cotten: pasuri të paluajtshme, me vlerë 12 milionë dollarë, 100,000 dollarë “për ta rritur atë. dy chihuahua”, një Lexus luksoz, një jaht. Ajo kishte humbur tashmë pasurinë e saj të paluajtshme dhe paratë. Sot ajo punon si kamariere në zonën ku u rrit, Nova Scotia, dhe është rikthyer në shkollë, me shpresën që një ditë të bëhet mësuese.