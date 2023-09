Barazim me gola në “Niko Dovana”, Teuta dhe Tirana bëjnë paqe

Gola dhe emocione pa limit, por në fund nuk pati fitues. Teuta dhe Tirana nuk shkuan më shumë se një barazim 2-2 në “Niko Dovana”, në ndeshjen e javës së dytë të kampionatit. Hasani zhbllokoi ndeshjen në minutën e katërt, por goli nuk demoralizoi “Djemtë e detit”, që ia dolën të përmbysnin ndeshjen me Fili dhe Gjinollarin.









Në fundin e pjesës së parë nuk munguan as të papriturat, teksa arbitri ndërpreu sfidën për pak minuta për shkak të disa problemeve me sistemin e ndriçimit.

Në fillimin e pjesës së dytë, Najdovski bën sulmuesin, për t’i dhënë një pikë të vlefshme skuadrës së drejtuar nga Orges Shehi.

Bardheblutë renditen në vendin e 3-të me 4 pikë pas dy ndeshjesh të luajtura, sakaq Teuta mban vendin e gjashtë me 1 pikë (1 ndeshjen e luajtur pasi sfida e javës së parë me Partizanin u shty).