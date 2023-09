FOTOTLAJM/ Kush janë deputetët e PD të pranishëm në mbledhjen e Kuvendin Kombëtar! Çfarë nuk u pa në media

Partia Demokratike e Lulzim Bashës ka nisur punimet e Kuvendit Kombëtar në ambientet e Pallatit të të Sportit “Asllan Rusi”.









Punimet kanë nisur me një grup të rinjsh të cilët kanë mbajtur fjalime për të ardhmen politike dhe sfidave që do ketë PD në opozitë.

LSA ka realizuar disa fotografi të momenteve kur Lulzim Basha ka hyrë në sallë dhe është pritur me ovacione nga simpatizantët.

Ndërkohë që në rreshtin e parë krahas anëtarëve të Kryesisë janë rreshtuar krah tij dhe disa deputetë të Grupit Parlamentar.

Ta pranishëm në punimet e Kuvendit Kombëtar të PD-së kanë qenë deputetët:

Flutura Açka

Arbi Agalliu

Andia Ulliri

Merita Bakiu

Eranda Tase Bano

Kreshnik Çollaku

Seladin Jakupllari

Nderkohe qe nje nga deputetet me te reja, Ori Nebija i eshte bashkuar Kuvendit Kombetar te PD-se se Lulzim Bashes. Deputetja dha dorëheqjen nga Kryesia e PD, pasi ne atë mbledhje u vendos së do mbaheshin zgjedhjet me 29 korrik.