Gruaja kërkon ndihmën e psikologut: Kur filloi lidhja ime, shtatë vjet më parë, i dashuri im donte fëmijë, unë jo. Tani që kam ndryshuar mendje, ai refuzon

“E tronditur”, thotë një grua me përgjigjen negative që mori nga partneri i saj kur e pyeti nëse duan të kenë një fëmijë. “E dua, por më duket sikur po më ikën shansi për t’u bërë nënë”, shkruan ajo në tekstin e saj, me të cilin i kërkon këshilla Anita Chaudhurit, redaktore e marrëdhënieve në The Guardian.









“Kam shtatë vite në një lidhje. Ne kemi kaluar një kohë të mirë të dy duke punuar jashtë vendit, por ajo që më bëri të qëndroja me të në radhë të parë (dhe të kthehesha në Londër me të) ishte se ai ishte gjithmonë i hapur që ne të kishim fëmijë. Ai është i mrekullueshëm me fëmijët e motrës së tij dhe mendoj se do të bëhej një baba i shkëlqyer. Tani jemi të dy 35 vjeç. Asnjëri prej nesh nuk fiton shumë para dhe me koston e jetesës që rritet vazhdimisht, ne po mundohemi mjaftueshëm. Ne kemi punuar gjatë gjithë kohës. Personalisht, isha aq e zënë sa nuk mund të mendoja të bëja fëmijë. Koha më ka larguar.

Së fundmi, e pyeta nëse dëshiron akoma fëmijë dhe përgjigja e tij më tronditi. Ai nuk mendon se mund t’i mbajë ata dhe nuk dëshiron të sjellë pasardhës në një botë që duket se po përkeqësohet vazhdimisht, ekonomikisht dhe politikisht.

Nuk e di çfarë të bëj. Unë e dua atë, por tani jam në panik – mundësia që ai të ketë fëmijë vazhdon të ikë. Ai thotë se akoma më do dhe unë e dua, por kjo nuk e ndryshon faktin që mendimi i tij nuk është i njëjtë. Ndihma”.

Përgjigja e redaktorit

Me kaq shumë gra të famshme si Hilary Swank dhe Rachel Weisz që kanë fëmijë pas të 40-tave, të qenit 35 mund t’ju japë njëfarë lirie. Megjithatë, ju e keni hequr qilimin nga poshtë këmbëve dhe dilema me të cilën përballeni është shumë e vështirë dhe që shumë femra do ta dallojnë.

Gjëja e parë për t’u marrë parasysh është nëse qëndrimi në një marrëdhënie pa fëmijë është një problem për ju. Psikologia Luiza Neumayer thotë se shumë çifte përjetojnë dilema të ngjashme. “Le të fillojmë me një kërkim të brendshëm. Çfarë do të thotë për ju “familje”? Çfarë do të thotë “mëmësia”? A është vërtet kaq e rëndësishme për zhvillimin e personalitetit tuaj, dhe nëse po, pse? Nëse nuk bëheni nënë, çfarë do të thotë kjo?’

Në fakt, ai na inkurajon të zhvillojmë këtë pyetje: “Sa dëshiron të jesh nënë ?” Është nevoja juaj apo sepse normat shoqërore e diktojnë?». Ajo vëren se zhvillimet dhe ndryshimet socio-politike janë një faktor që shumë njerëz e marrin parasysh përpara se të vendosin nëse do të kenë fëmijë. Partneri juaj ndoshta ka menduar mjaftueshëm për vendimin e tij.

Pasi ta keni të qartë brenda vetes pse dëshironi të keni fëmijë dhe çfarë është më e rëndësishme për ju, është e nevojshme t’i shprehni ndjenjat partnerit tuaj dhe të diskutoni opsionet tuaja. Nuk do të jetë e lehtë dhe mund të keni nevojë për ndihmë profesionale pasi duket se i shmangni bisedat e vështira që në fillim të lidhjes suaj.

Megjithatë, nuk ka nevojë për panik. Sipas udhëzimeve të NHS, nëse jeni nën 40 vjeç dhe bëni seks të shpeshtë të pambrojtur, keni një shans 8 në 10 për të mbetur shtatzënë brenda një viti. Megjithatë, ekspertët theksojnë se kjo është një moshë kur është mirë të filloni të mendoni se çfarë alternativa keni. Ju mund të dëshironi të bëni ngrirjen e vezëve ose të shikoni në IVF nëse e dini se ka një problem. Në çdo rast, mos e humbni mundësinë për t’u bërë nënë beqare, nëse jeni në gjendje ta bëni këtë. Mos harroni se çfarëdo që të vendosni përfshin shumë rrezik, por do të jetë ëndrra juaj dhe jo ndryshimi i ritmit të një personi tjetër.