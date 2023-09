Puthja e zyrtarit të futbollit spanjoll me sulmuesen Hermoso/ Gjykata merr vendimin: Ky akt nuk përbën shkelje të ligjit…

Me anë të një vendimi të fundit, Gjykata më e lartë e Spanjës, e cila merret me çështjet që lidhen me ligjin sportiv të premten vendosi që puthja e detyruar e presidentit të federatës së futbollit Luis Rubiales me sulmuesen Jenni Hermoso nuk përbënte një shkelje “shumë të rëndë” të ligjit spanjoll.









Duke hapur një hetim për Rubiales vetëm për një shkelje “të rëndë”, në krahasim me një shkelje më serioze të ligjit të sportit të vendit, Gjykata Administrative për Sportin e bëri të pamundur për agjencinë autonome qeveritare që mbikëqyr të gjitha aktivitetet sportive në Spanjë të pezullojë turpëruar shefin e federatës deri në nxjerrjen e një vendimi përfundimtar.

Sekretari i Shtetit për Sportin, Victor Francos, i cili kryeson Këshillin e Lartë për Sportin e vendit, u tha mediave spanjolle se organi megjithatë do t’i kërkojë gjykatës të pezullojë përkohësisht Rubiales.

Vendimi i gjykatës është një goditje serioze për qeverinë e përkohshme të koalicionit të krahut të majtë të Spanjës. Gjatë javës Zëvendëskryeministrja Teresa Ribera, Ministrja e Barazisë Irene Montero dhe Ministri i Kulturës dhe Sportit Miquel Iceta u zotuan se Madridi do të merrte masa për të siguruar që Rubiales të merrte këpucën sa më shpejt të jetë e mundur.

Për momentin, vetëm pezullimi 90-ditor i vendosur nga komiteti disiplinor i FIFA-s, organi drejtues global i futbollit, e pengon Rubiales të kryesojë federatën e futbollit. Nëse FIFA vendos të mos ndërmarrë veprime të mëtejshme, spanjolli teorikisht mund të rifillojë pozicionin e tij në fund të nëntorit.

Por mekanizmat administrativë të vendit janë dëshmuar joefikas dhe federata kombëtare e futbollit nuk është e gatshme të marrë masa vetë. Në vend të censurës dhe shkarkimit të Rubiales, presidentët e federatave rajonale në fillim të kësaj jave zgjodhën të kërkonin dorëheqjen e shefit të FA, disa ditë pasi ai deklaroi në mënyrë sfiduese se nuk do të shkonte askund.

Përpjekje të ngjashme për të hequr Jorge Vilda, kryetrajneri i ekipit kombëtar të femrave të vendit, i cili u pa duke brohoritur për Rubiales gjatë fjalimit të zjarrtë në të cilin ai kritikoi “fazullimin e feminizmit të rremë”, gjithashtu nuk kanë shkuar askund.

Edhe pse skuadra fituese e Kupës së Botës për femra në futboll deklaroi se nuk do të luajë nën drejtimin e tij dhe i gjithë stafi i tij teknik ka dhënë dorëheqjen, trajneri zyrtarisht mbetet në post.

Luis de la Fuente, kryetrajneri i ekipit kombëtar të futbollit të meshkujve të Spanjës, të premten në mënyrë të ngjashme refuzoi të jepte dorëheqjen nga posti i tij me gjithë zemërimin publik për ovacionet e vazhdueshme që ai i bëri Rubiales pas turpit të tij kundër korrektësisë politike.

Megjithatë, trajneri kërkoi falje për duartrokitjet e tij “të pafalshme”, për të cilat tha se meritonte të kritikohej.

“Kushdo që më njeh e di se këto gjeste nuk përfaqësojnë vlerat e mia, as mënyrën time të të menduarit apo të vepruarit në jetë”, tha de la Fuente. “Unë kam qenë gjithmonë në anën e barazisë dhe respektit”.