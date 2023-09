Si vdiq Eskili dhe ish-politikani i lartë amerikan? 11 vdekje shumë të çuditshme nga historia

Ne të gjithë vdesim, por disa prej nesh dalin në mënyra më të çuditshme se të tjerët. Me numrin e njerëzve që kanë ekzistuar gjatë gjithë historisë njerëzore, duhet të priten të paktën disa vdekje të çuditshme. Më poshtë, ne kemi përpiluar një listë të disa prej vdekjeve më të çuditshme të regjistruara ndonjëherë në historinë e lashtë.









1.Sir William Payne-Gallwey: Vdekja nga Turnip

Sir William Payne-Gallwey ishte një anëtar i Parlamentit britanik në fund të shekullit të 19-të. Sir William, si shumë deputetë të tjerë britanikë, i pëlqente të shkonte për gjueti gjatë gjithë vitit. Në një udhëtim të pafat gjuetie, Sir William kaloi nëpër një fushë me rrepë, ku ra dhe pësoi një dëmtim të brendshëm të rëndësishëm nga një rrepë veçanërisht e madhe. Ai vdiq nga plagët e marra vetëm pak ditë më vonë.

2.Zeuxis: Vdekja nga e qeshura

E qeshura është e gjitha argëtim dhe lojë – derisa të të vrasë. Zeuxis, një piktor grek në shekullin e 5-të para Krishtit, qeshi i fundit pasi vëzhgoi pikturën e tij të Afërditës. Dyshohet se një grua e moshuar e kishte porositur pikturën për shtëpinë e saj, por vendosi të modelonte vetë për të. Pasi përfundoi piktura e kësaj gruaje të moshuar si Afërdita, Zeuxis vëzhgoi punën e tij dhe qeshi aq shumë sa vdiq.

3.Drako i Athinës: Vdekja nga mbytja nga dhurata

Në vitin 620 p.e.s., teatrot në Aegina të Greqisë vranë aksidentalisht një burrë me dashurinë e tyre. Drako i Athinës, një ligjvënës i lashtë, ishte aq i dashur nga qytetarët egjinë, saqë e mbushën me dhurata vlerësimi. Qytetarët i hodhën aq shumë sende sa përfundoi i mbytur prej tyre, i mbytur për vdekje nga dhuratat e adhuruesve të tij.

4.Eskili: Vdekja nga Breshka

Nëse ndodh që jeni tullac, mund të dëshironi të keni kujdes për këtë. Eskili, një tragjedian i lashtë athinas nga shekulli i 5-të para Krishtit, kishte një kokë tullac aq të shndritshme dhe të rrumbullakët sa shqiponja mendoi se ishte një shkëmb. Shqiponja hodhi një breshkë të madhe mbi kokën e tij për të copëtuar guaskën e saj për ta konsumuar, gjë që e vrau menjëherë. Ironia? Ai kishte dalë vetëm jashtë atë ditë sepse kishte frikë se shtëpia e tij do të shembej dhe do ta vriste.

5.Antifanet: Vdekja nga Dardha

Një tjetër vdekje e çuditshme në historinë e lashtë ishte Antiphanes, një poet i lashtë komik nga shekulli i IV para Krishtit. Dramaturgu pati një ditë të pafat nën disa pemë frutore. Sipas Sudës, një enciklopedi e lashtë bizantine e shekullit të 10-të, Antiphanes u vra nga një dardhë e rënë.

6.Agatokulli i Sirakuzës: Vdekja nga kruese dhëmbësh

Agathokli ishte një mbret i lashtë i Siçilisë dhe një tiran grek i Sirakuzës. Shumë sicilianë të lashtë nuk e pëlqenin mënyrën e sundimit të Agathokles dhe ai përmendej shpesh në tekstet e lashta për veprat e tij kriminale. Në vitin 289 para Krishtit, Agathokli u vra kur përdori një kruese dhëmbësh të zhytur në helm nga një prej armiqve të tij.

7.Eleazar Avaran: Vdekja nga Elefanti

Juda Maccabeus ishte një prift hebre në shekullin II para Krishtit, i cili udhëhoqi revoltën makabeane kundër Perandorisë Seleucid. Megjithatë, ai nuk është ylli i kësaj historie të veçantë. Vëllai i tij, Eleazar Avaran, është Eleazari po shërbente në revoltën e vëllait të tij, kur ai vrau heroikisht elefantin e luftës së një mbreti duke i goditur me thikë shtizën e tij në stomak. Fatkeqësisht, elefanti që po vdiste më pas u rrëzua mbi të, duke e vrarë atë.

8.Marcus of Arethusa: Vdekja nga bletët

Marcus of Arethusa pati një fund të ëmbël për jetën e tij, por jo ashtu siç e prisnit. Ky martir i krishterë pësoi një vdekje të çuditshme kur u var në një shportë të mbuluar me mjaltë nga armiqtë e tij dhe u nis për te bletët, të cilat më pas e thumbuan për vdekje. Oh!

Hans Staininger: Vdekja nga mjekra e vet

Një tjetër vdekje e çuditshme ndodhi në shekullin e 16-të, në atë që sot është Austria. Hans Staininger ishte drejtori i burgut ose kryebashkiaku i Braunaut. Ai pati një fund të pafat kur pati një zjarr në qytetin e tij, por nuk ishte zjarri që e vrau atë. Ndërsa evakuohej, ai aksidentalisht u ndal në mjekrën e tij 1.4 metra të gjatë, duke thyer qafën gjatë procesit. Mjekra normalisht ishte e mbështjellë në një qese lëkure, por ai vendosi të mbetej pa të në atë ditë fatale.

10.Gouverneur Morris: Vdekja nga Balena

Gouverneur Morris, autori i Preambulës së Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara, ishte një nga themeluesit më pak të njohur të Shteteve të Bashkuara. Senatori i Nju Jorkut dhe kundërshtari i hershëm i skllavërisë patën një fund të çuditshëm dhe fatkeq pasi u përpoq të merrte shëndetin e tij në duart e tij. Morris kishte një bllokim të dhimbshëm në traktin urinar, të cilin ai u përpoq ta pastronte duke përdorur një kockë balene. Ndërsa raportet thonë se ai ishte i suksesshëm në heqjen e bllokimit, ai shpejt zhvilloi një infeksion nga procedura e kockave të balenës, e cila çoi në vdekjen e tij në 1816.

11.John Cummings: Vdekja nga gëlltitja e thikës

Edhe pse mund të duket e qartë se gëlltitja e thikave ka të ngjarë të çojë në vdekjen tuaj, kjo histori është edhe më e çmendur nga sa prisni. John Cummings filloi të gëlltiste thikën pasi vëzhgoi një gëlltitës profesionist thikë në një cirk lokal. Në përpjekjen e tij të parë, ai gëlltiti katër thika pa asnjë problem, duke kaluar tre prej tyre dhe nuk u përball me asnjë problem nga e katërta. Më pas ai rriti tolerancën e tij për të gëlltitur 14 thika menjëherë, të cilat i kaloi disi pas vetëm disa ditësh dhimbje barku. Duke provuar fatin për herë të fundit, Cummings gëlltiti 20 thika dhe një kuti thike me një lëvizje, por fatkeqësisht ishte përpjekja e tij e fundit. Cummings e kaloi kutinë e thikës vetëm disa ditë më vonë dhe nuk kaloi asnjë nga 20 thikat. Pas katër vitesh dhimbje të tmerrshme barku, ai më në fund vdiq. Një autopsi zbuloi se pas vdekjes së tij, stomaku i tij përmbante një teh të plotë thike, një burim dhe të paktën 40 fragmente të ndryshme metali, briri dhe druri.

Shënim për veten: Mos u udhëtoni me mjekër

Megjithëse nuk e dimë kurrë se kur do të vijë koha jonë, të gjithë mund të shpresojmë që vdekjet tona të jenë më pak të çuditshme se shumë prej këtyre shembujve. Ndoshta përpiquni të jeni më të kujdesshëm se ku ecni ose çfarë vendosni në gojë! Cila vdekje e çuditshme ju ka habitur më shumë?