“Do ta ha të gjallë”! Shtohet zemërimi nga videot e 15-vjeçares së arrestuar për rrahjen e 14-vjeçares

15-vjeçarja që pati një rol “të spikatur” në rrahjen brutal të 14-vjeçares në Selanik, ka postuar video që ngjallin zemërim në rrjetet sociale, vetëm pak orë pas arrestimit të saj.









E mitura që u identifikua si një nga gjithsej shtatë personat që rrahën me dhunë të pabesueshme 14-vjeçaren, mbrëmjen e së mërkurës, në zonën e Harilaou, u arrestua mesditën e së enjtes, por pak më vonë ajo është liruar me urdhër verbal të prokurorit.

Ndërsa viktima e mitur ndodhet ende e shtruar në gjendje shoku në spitalin Hipokrati në Selanik, me dëmtime në kokë dhe tronditje nga goditjet e forta që ka marrë, 15-vjeçarja po tregon aftësitë e saj për ndjekësit e saj në “TikTok”. .. boks. E mitura, e cila prezantohet edhe si… “Slatina”, në video shihet duke hedhur grushta në ajër, ndërsa shoqja e saj përdor gishtat për të treguar se si… qëllon me “pistoletë”.

Madje, në një nga komentet e kësaj videoje, një vajzë shkruan “duhet të ketë”, ndoshta duke iu referuar rrahjes së fëmijës fatkeq.

Shikoni videon:

“Do ta ha të gjallë”: Indinjatë për videot e 15-vjeçares të arrestuar për rrahje

Në një video të dytë, të cilën ajo e ka postuar mesditën e së premtes dhe e “shoqëron” me një pjesë të njohur të muzikës rap, ajo shkruan si mbishkrim “Do ta ha të gjallë”, ndërsa dy të mitur i komentojnë asaj “e ke ngrënë atë të gjallë”.

Shikoni videon:

Bëhet me dije se ndaj të resë dhe një personi tjetër të identifikuar për rrahjen e 14-vjeçares, është ngritur rasti për dëmtim të rrezikshëm trupor si bashkëpunëtor. Njëkohësisht, punonjësit e policisë me përvojë që kanë marrë përsipër rastin, vijojnë hetimet për identifikimin e pjesës tjetër të të përfshirëve.

Është rrahur brutalisht në sy të shokut të tij më të mirë

Që në momentin e parë që prindërit e 14-vjeçares raportuan për rrahjen e tij, policia filloi të mbledhë deklarata dhe të kërkojë prova që do ta çojnë atë në identifikimin e autorëve, ndërkohë që konsiderohet çështje kohe që pjesa tjetër e pjesëmarrësve të identifikohen dhe më pas të vihen para drejtësisë.

Një rol të rëndësishëm në hetimin e çështjes ka edhe shoku i viktimës, i cili sipas pretendimeve ka parë të shtatë personat duke e rrahur brutalisht të miturin, me grushta dhe shkelma, para syve, edhe kur ai ishte rrëzuar përtokë. I riu ka dhënë një deklaratë në polici dhe ndihma e tij për zbardhjen e rastit konsiderohet e rëndësishme.

Për sa i përket gjendjes shëndetësore të fëmijës fatkeq, sipas informacioneve të protothema.gr, rezulton përmirësim, megjithatë ai ndodhet ende i shtruar në spitalin e Hipokratit në Selanik dhe po monitorohet nga mjekët. 14-vjeçari ka marrë goditje të forta, grushta dhe shkelma në fytyrë, madje një goditje të fortë me “kallam” në kokë, për pasojë ka probleme me kujtesën dhe është në gjendje shoku. I mituri i është nënshtruar një sërë analizash dhe nuk dihet se kur do të lirohet.

Bëhet me dije se 14-vjeçari është ekzaminuar nga mjeku mjekësor dhe nuk i njeh personat që e kanë sulmuar.

Si ndodhi sulmi brutal?

Sipas informacioneve të protothema.gr, gjithçka ka ndodhur pak pas orës 22 të së mërkurës (30/8) në rrugën Alki Kampanou, vetëm pak metra larg vendit të ngjarjes së vrasjes së studentes 19-vjeçare.

14-vjeçarja kishte dalë për shëtitje me një shoqe në të njëjtën moshë dhe dy fëmijët ishin ulur pranë shkollës lokale. Pak orë para sulmit brutal që ka marrë i mituri, ai ka pasur një debat verbal me një vajzë të njohur, ndërsa pak minuta më vonë jashtë shkollës është shfaqur një tjetër vajzë me një grup të madh të miturish.

Sipas informacioneve, rreth shtatë persona të moshës 14-17 vjeç kanë sulmuar 14-vjeçaren dhe kanë nisur ta godasin me grushte dhe shkelma, kryesisht në kokë. Karakteristikë e ashpërsisë së goditjeve që ka marrë i mituri, edhe kur është rrëzuar përtokë, është fakti se edhe sot e kësaj dite ka humbje memorie dhe pak kujtohet nga ngjarja.

Sapo grupi i “ngacmuesve” është larguar nga vendi i sulmit, shoku i 14-vjeçarit ka njoftuar nënën e tij e cila ka shkuar për t’i marrë me makinën e saj. Gruaja nga ana e saj telefonoi prindërit e viktimës dhe raportoi se djali i tyre ishte rrahur, kishte humbje të kujtesës.

E mitura është transportuar menjëherë në spitalin e Hipokratit ku po mjekohet jashtë rrezikut për jetën dhe po monitorohet nga mjekët.