Tom Hanks fotografohet në Greqi me gruan dhe miqtë e tyre – Shikoni video dhe foto

Aktori amerikan Tom Hanks ka zgjedhur sërish Greqinë këtë vit për pushimet e tij verore.









Pasi Tom Hanks dhe Rita Wilson lundruan me Obamat në Ios në qershor, çifti magjepsës u kthyen në Antiparos ku ata mirëmbajnë shtëpinë e tyre të pushimit.

Në fakt, ata të dy donin të shihnin pjesë të tjera të Greqisë, ndaj shkuan në Karpathos. Kalimtarët i panë ata duke shëtitur në portin e ishullit me qentë e tyre. Në fakt, Tom Hanks nuk ka ngurruar të fotografohet me dy nipërit e kryebashkiakut të Karpathos, Yannis Nisyriou, sipas faqes lokale karpathiakanea.gr. Sipas të njëjtave informacione, ata kanë mbërritur në ishull me varkën e tyre private.

Dhe pas Karpathos, Tom Hanks me gruan dhe miqtë e tyre vazhdojnë pushimet në Egje. Mbrëmjen e së shtunës, ata u panë në restorantin Barbarossa në Paros, duke shijuar gatime lokale dhe delikatesa të shijshme.

Shikoni video dhe foto nga Parosi: