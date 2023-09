Autizmi/ Shtatë sjellje që zbulojnë se mund të kemi këtë çrregullim

Termi “headcanon” përshkruan një besim të caktuar të fansave për personazhet e një serie televizive, filmi, libri, libri komik ose një vepre tjetër fiksioni, por të pa konfirmuar nga krijuesi. “Është një gjykim subjektiv që mund të çojë në konflikt”, shënojnë në artikullin Hercule Poirot, detektivi famëkeq belg që frymëzoi Agatha Christie dhe që rezulton se ishte autik.









Sidomos në rastin e autizmit, të dy studiuesit vërejnë se karakterizimi i një heroi imagjinar si neurodeviant, pra si një person me një mënyrë të menduari dhe funksione truri që janë dukshëm të ndryshme nga ato të shumicës, rrezikon të mbithjeshtojë kompleksitetin e kësaj specifike. çrregullim neurozhvillues. Megjithatë, raportojnë ata, karakteristika të ndryshme të detektivit letrar mund ta vendosin atë në spektrin e autizmit, ndërkohë që shumë më tepër protagonistë të trillimeve detektive – si Detective Monk – paraqesin sjellje dhe mendime “eksentrike” që dëshmojnë neurodiversitetin e tyre.

Këto janë shtatë faktet që zbulojnë se Poirot ishte ndoshta autik:

Përjashtimi social

Përjashtimi social përshkruan pengesat për pjesëmarrjen sociale, kur për arsye të ndryshme një person ose grup përballet me vështirësi ose diskriminim në fusha të caktuara të jetës së përditshme. Rrethinat e Poirot e konsiderojnë vazhdimisht “ndryshe”, duke ia atribuar ndryshimin herë origjinës së tij belge dhe herë sjelljes së tij “të çuditshme”. Në tregimin e “Dëshmitari memec” (Dumb Witness, 1937) ai madje përshkruhet si “ekzotik në një kuptim të mirë”.

Skriptimi

Skripti është një mjet që përdorin njerëzit autikë dhe është i ngjashëm me ekolalinë. Ai përfshin krijimin e një ‘skenari’, një përgatitje për atë që ata do të thonë, ashtu siç bëri Poirot kur përgatiti skenarë hipotetikë të bisedave përpara se t’i bënte ato, duke planifikuar se çfarë do të thoshte dhe si do të sillej.

Kamuflazh

Një karakteristikë tjetër e disa njerëzve në spektrin autik është përpjekja për të fshehur (kamufluar) sjelljet dhe detajet e tyre personale, në mënyrë që të përshtaten më lehtë. Sipas dy studiuesve, teknika e fshehjes shfaqet në tregimin “The Party” (Hallowe’en Party), ku detektivi duket se përfiton nga veçantia e tij, duke ditur se si do ta trajtojnë të tjerët, duke rregulluar kështu sjelljen e tij.

Psikologji

Poirot është i interesuar për psikologjinë , një fushë që shqetëson veçanërisht njerëzit autikë për shkak të dëshirës së tyre për t’i kuptuar njerëzit në thellësi. Ai dëshmon se truri dhe mënyra e tij e të menduarit funksionojnë ndryshe nga ata që e rrethojnë, ndërsa padyshim që e vlerëson mikun dhe bashkëpunëtorin e ngushtë Hastings për njohuritë e tij “neurotipike”, duke i thënë: “Tek ty, Hastings, konstatoj se normalja është kapur pothuajse në mënyrë perfekte . mendje .’

Ndërveprim

Poirot shfaq modele unike ndërveprimi, të cilat jo gjithmonë kuptohen nga personazhet e tjerë ose konsiderohen të çuditshme. Kjo, komentojnë studiuesit, zbulon si ndryshimet në komunikim ashtu edhe keqkuptimet që mund të krijojë midis individëve neurotipikë dhe atyre të neurodiferencuar. Detektivi i famshëm nuk ndikohet nga normat dhe moralet shoqërore, por i afrohet çdo personi në bazë të karakterit të tij dhe pavarësisht nga mosha, seksi biologjik apo social dhe statusi socio-ekonomik. Agatha Christie shpesh “luante” me paragjykimet e lexuesve të saj, duke e detyruar heroin e saj të shihte përtej tyre. Për shembull, në “Peril at End House” (1932), Hastings mendon se një ish-admiral duhet të jetë mbi dyshimin, por Poirot kundërshton se ” pa dyshim ai ka ndjekur atë që ju e konsideroni një shkollë të duhur”. Për fat të mirë, si i huaj, jam i lirë nga paragjykime të tilla dhe mund të vazhdoj kërkimet e mia pa pengesa .’

Rutinë

Poirot ndjek një mënyrë të rregullt dhe metodike për të zgjidhur misteret. I pëlqen të mbajë një rutinë, si me vaktet e tij, për të cilën është shumë specifik: “Për mëngjes ha vetëm bukë të thekur të prerë në katrorë”. Njerëzit në spektrin e autizmit shpesh ndihen të sigurt në njohjen dhe ngrënien e ushqimeve të njëjta ose të sigurta.

Rregullimi ndijor

Sistemi Nervor Qendror rregullon dhe përshtat stimujt ndijor të mjedisit në mënyrë që individët të mund të përshtatin siç duhet sjelljen e tyre në një hapësirë. Ky është akordim shqisor. Këpucët e ngushta prej lëkure të llakuar që ai vesh në Parti bëjnë pikërisht këtë: ato krijojnë një mjedis të njohur ndijor që e lejon atë të mendojë drejt dhe ai vlerëson kohën që kalon vetëm për të përpunuar të gjithë informacionin që ka marrë. Për më tepër, atij i pëlqen të mbajë të pastër dhe të rregullt rrethinat e tij të afërta, përfshirë shokun e tij Hastings. Këto janë sjellje tipike të njerëzve autikë.