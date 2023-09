E ardhmja e Sergio Ramos, jo vetëm Arabia Saudite në horizont, një klub europian futet në garë

E ardhmja e Sergio Ramos mbetet ende për t’u përcaktuar. Mbrojtësi spanjoll i cili mbeti lojtar i lirë pas përvojës së tij të fundit në Paris Saint-Germain, siç u përmend tashmë, ka marrë një ofertë për të luajtur në Arabinë Saudite me fanellën e Al Ittihad, ku do të takohej me ish-in e tij, Karim Benzema.









Por klubi saudit nuk është i vetmi në gjurmët e mbrojtësit ekspert. Sipas asaj që raporton Eldesmarque, Sevilla i është bashkuar skuadrave të interesuara për Ramos. Për të do të ishte një rikthim në Andaluzi, duke qenë se ai u rrit tek të rinjtë e kësaj skuadre.

Gjithashtu, pas dere është Roma. Klubi italian vështirë se mund të plotësojë dëshirat ekonomike të Ramos, ndaj ky mbetet opsioni më i vështirë për t’u konkretizuar.