Fotot/ Nga Nora Istrefi me flokët gjysmë të qethura, tek Arbana Osmani që lexonte libra dhe Ami e Ermal Mamaqi, kush ishin VIP-at që bënin pushime ekonomike

E duket se kështu ka qenë gjithmonë për ta, ku edhe para 10 vitesh, pasi përfundonin angazhimet e tyre, gjenin kohë për të pushuar me partnerët apo miqtë e afërt. Është koha t’i hedhim një sypushimeve të tyre, ku filtrat dhe “Instagram”-i nuk ekzistonte dhe ku jugu i vendit tonë ishte plot me personazhe të famshëm.

Ami dhe Ermali pushime “low-cost”

Për çiftin e famshëm të ekranit, kjo verë ka qenë e mbushur me angazhime profesionale, por edhe shumë kohë të lirë për të pushuar. Shpesh në rrjetet sociale ata na kanë publikuar foto nga pushimet e tyre, ku natyrisht nuk mungojnë edhe dy fëmijët e tyre. Por para 10 vitesh, krejt ndryshe duket tabloja për të dy.

Në atë kohë, Ami ishte një nga imazhet më të dashura të ekranit, teksa drejtonte disa nga formatët më të dashur në televizion. Ndërkohë që Ermali ishte ndër aktorët më të pëlqyer.

E me gjithë suksesin e tyre, dyshja nuk shkonte përtej Ksamilit. Të dy janë fotografuar nga paparaci ynë teksa kishin zgjedhur të shplodheshin vetëm, në dy shezlongë tërësisht të thjeshtë. Një pamje krejtësisht ndryshe nga ajo që shohim sot nga pushimet e tyre

Nora Istrefi dhe shkrepjet që nuk është aspak krenare

Për shumë vite, Nora Istrefi është konsideruar si një ndër femrat më seksi të ekranit tonë. Në çdo publikim të ri të saj muzikor, pamje sensuale e këngëtares joshte publikun. Por, si çdo personazh tjetër, edhe Nora ka pozat e saj që me gjasa nuk do të jetë shumë krenare nëse i rishikon.

Ajo dhe Roberti e kalonin kohën në jugun e vendit përgjatë verës. Të gjithë e kujtojmë Norën kur vendosi të qethte gjysmën e kokës së saj, në ndjekje të modës së momentit. Por, ajo që mund të themi me siguri është fakti se ky “look” nuk ishte aspak i përshtatshëm për të. Në këto shkrepje, paparaci ynë ka sjellë çiftin, ku secili duket në hesap të vet. Teksa Roberti është duke fjetur, Nora duket krejt e shkujdesur, larg pamjes seksi që ishim mësuar ta shihnim.

Arbana Osmani, kur pushonte në Jug dhe gjente kohë për të lexuar

Nëse do të identifikonim një personazh që më së shumti ka pushuar dhe udhëtuar këtë verë, patjetër që do të ishte Arbana Osmani. Ditët e fundit ajo është rikthyer pas 3 vitesh në jug të vendit tonë, ku veçse ka shijuar kohën me familjen, ka identifikuar edhe problemet e turizmit të kësaj zone të vendit tonë.

Por, nëse bëjmë një retrospektivë, vite më parë, Arbana ka qenë ndër frekuentueset më të “zjarrta” të Jugut. Dhe ja ku janë këto pamje, ku na tregojnë një tjetër Arbanë, e cila krejt e vetme në shezlong, zgjidhte të lexonte, si për të shfrytëzuar sa më mirë kohën e lirë. Mision ky, që duket pak më i vështirë sot, ku pushon me tre fëmijë të vegjël.

Bleona Qerreti pushime e angazhime në Dhërmi

Thuajse çdo verë, Bleona Qerreti zgjidhte të rikthehej në Shqipëri, kryesisht edhe për të shijuar disa ditë në jug të vendit. Herë me miqtë, e herë me familjen. Bleona është parë shpesh buzë detit, teksa nuk na i ka kuryser sensualitetin. Megjithatë, duhet thënë se shpesh herë kemi parë shumë prej saj, duke i lënë pak vend imagjinatës.

Por, në këto shkrepje nga paparaci ynë, Bleona duket tërësisht ndryshe nga imazhet që shpesh na vijnë prej saj, ku nuk ka ngurruar të dal dhe topless. Por ndonëse në ato vite, karriera e saj ndërkombëtare ishte e ngritur dhe sensualiteti për të ishte në plan të parë, Bleona në ditët e pushimit preferonte të ishte si çdo pushuese tjetër. Madje, veç rroba banjove ajo mbante dhe një shall të shkurtër.