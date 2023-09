INVESTIGIMI/ Si kontrabandistët shqiptar shesin pasaporta false në ‘Story’-t e Instagramit për të mundësusar kalimin në Angli

Njerëz që kontrabandojnë bandat po shesin pasaporta të rreme në Instagram, që fshihen automatikisht për të shmangur zbulimin, ka zbuluar një hetim i media britanike Telegraph.









Bandat po ofrojnë të sigurojnë pasaportat për 12,500 £ me foto që i ngjajnë emigrantit ose kriminelit ilegal që dëshiron të udhëtojë nëpër Evropë dhe të hyjë në Angli.

Ata pretendojnë se mund të anashkalojnë mbrojtjen biometrike të e-portës duke përdorur pasaporta të vjetra që mund të kontrollohen vetëm manualisht në pikat kufitare të ngarkuara.

Pasaportat e vendeve si Greqia, Rumania dhe Republika Çeke mendohet se janë vjedhur për t’i ngjasuar personit që banda kërkon të kontrabandojë.

Kjo pasqyron një mashtrim të ngjashëm të drejtuar nga një ish-zbatues me familjen famëkeqe të krimit Adams, i cili u shiste pasaporta mashtruese dhjetëra gangsterëve në të gjithë Evropën të kërkuar për vrasje, shpërndarje droge dhe pastrim parash.

Christopher Zietek, i cili u burgos për tetë vjet, u pajisi atyre me pasaporta të vërteta, të njohura si pasaporta të vërteta të marra me mashtrim (Mjegulla), të cilat nxirreshin në emra të njerëzve vulnerabël, shpesh me probleme me pijen dhe drogën. ‘Mjegullat’ janë më të vështira për t’u zbuluar sesa falsifikimet.

Ndryshe nga Zietek, i cili operoi në fshehtësi derisa u demaskua nga një hetim i fshehtë nga Agjencia Kombëtare e Krimit (NCA), bandat shqiptare reklamojnë shërbimet e tyre nëpërmjet një faqeje private në Instagram me etiketën “Passage to the UK” që ka 1600 ndjekës.

12,500 £ për të hyrë në Angli

Reklamohet përmes historive në Instagram, të cilat fshihen pas 24 orësh, në vend të një faqeje publike për të shmangur zbulimin dhe platformën që vepron për të mbyllur llogarinë. Instagram tha se kishte hequr llogarinë pasi u kontaktua nga The Telegraph.

Një gazetare e fshehtë që dërgoi një mesazh direkt tek operatorët e llogarisë iu tha se do të kushtonte 12,500 £ për person që ajo dhe i dashuri i saj të shkonin në Angli.

“Shpenzimet e pasaportave dhe biletave të udhëtimit do të mbulohen nga ne. Do të paguani kur të mbërrini”, thanë ata.

Gazetari pyeti: “Çfarë lloj pasaportash do të përdorni për ne?”

Ata u përgjigjën: “Varet se si dukesh. Varet nga fytyra juaj dhe kujt i ngjani. Por ky nuk është problem. Mund të përdorim pasaporta greke, rumune apo çeke”.

Shembuj të postimeve

Një reklamë në faqe mburrej: ”Pas një pushimi të vogël, kthehu në biznes. Italia në Londër me avionë. Udhëtimi i sigurt 100 për qind me njohuritë e njerëzve tanë në aeroporte. Pagesa vetëm kur të mbërrini në Londër. Kontaktoni. Vetëm njerëz seriozë”.

Një i dytë tha: “Shërbimet për njerëzit që kanë probleme në Angli (kërkohen nga policia). Italia në Irlandë. Irlanda në Londër.”

Një i tretë tha: “Punoni, jo fjalë. Arritja në Angli, 100 për qind e sigurt në avion dhe për ata që janë dëbuar nga vendet e BE-së.

Një i katërt ofronte ID dhe patentë drejtimi, si dhe pasaporta.

Një i pesti pretendoi një “çmim spektakolar”, përpara se të shtonte: “Pagesa kur të shkoni në Angli. Të gjitha shpenzimet për të qëndruar mbi ne”.

Home Office kërkon veprim më të ashpër

Një zëdhënës i Home Office tha: “Ata që tentojnë të hyjnë në Angli duke përdorur dokumente false do të përballen me pasojat e plota të ligjit. Prioriteti i Forcave Kufitare është ruajtja e sigurisë së kufirit në çdo kohë dhe oficerët tanë kanë në dispozicion një sërë mjetesh për të zbuluar mashtruesit.

“Kompanitë e mediave sociale kanë përgjegjësinë për të hequr përmbajtjen që promovon dhe ndihmon në financimin e aktiviteteve të paligjshme dhe kriminale, të tilla si reklamat që premtojnë dokumente false ose kalimet e paligjshme të Kanalit.

“Këtë muaj, ne njoftuam një partneritet të ri me kompanitë e mediave sociale për të përshpejtuar veprimet për të trajtuar dhe hequr këtë lloj përmbajtjeje”.

Një zëdhënës i Metës, i cili zotëron Instagramin, tha: “Kontrabanda e njerëzve është e paligjshme dhe ku gjejmë përmbajtje që koordinon këtë aktivitet, e heqim atë nga platformat tona, siç kemi në këtë rast.

“Ndërsa shifrat nga NCA tregojnë se mbi 90 për qind e përmbajtjes hiqet nga kompanitë e mediave sociale kur njoftohen, në përputhje me njoftimin e fundit të qeverisë, ne po vazhdojmë të investojmë në teknologjinë që zbulon, raporton dhe heq këtë lloj përmbajtjeje”.