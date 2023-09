“Të mbeta në dorë…”/ Del video e rrahjes së policit në Tiranë

Një efektiv policie dhe një i afërmi i tij u dhunuan nga një grup personash në rrugën “Besim Alla” në Tiranë, mëngjesin e së shtunës në kryeqytet. Policia njoftoi se për këtë rast ka mundur të arrestojë një 29-vjeçar të identifikuar si Blerim Bulica, 29 vjeç, banues në Tiranë.









4 persona të tjerë të përfshirë në konflikt janë ende në kërkim: Besart Bulica, 35 vjeç, Shaban Bulica, 25 vjeç, Bekim Bulica, 31 vjeç dhe Benard Aliaj, 34 vjeç. Këtë të diel u publikua në rrjetet sociale një tjetër video nga ngjarja. Në video dëgjohen të bërtiturat dhe ulërimat e personave që dhunohen.

“Të mbeta në dorë o Bekim”, – dëgjohet duke thënë një prej tyre që mesa duket i drejtohet Bekim Bulicës. Ndërsa një grua që filmon skenën dëgjohet të thotë e traumatizuar: “E rrahën”. Ata i bënë pritë efektivit të policisë duke i bllokuar rrugën në momentin që u fut me makinë në sheshpushimin e pallateve. Autorët i kanë zënë rrugën me makina të tjera me targa angleze në hyrje që të mos kishte mundësi të largohej, e më pas kanë nisur të godasin me shkopinj bejsbolli drejt xhamave të automjetit të tij.

Efektivi tenton të fusë automjetin drejt një garazhi të pallatit, por aty agresorët i kanë nxjerrë të dy nga makina dhe i kanë dhunuar. I arrestuari Blerim Bulica ka deklaruar se shkak i ngjarjes është bërë një shumë parash.

I riu thotë se efektivi i policisë i ka marrë një shumë parash atij dhe nuk ia ka kthyer. Sipas Bulicës, konflikti ka qenë i hershëm, pasi ata njiheshin që në Kukës. Po ashtu ai ka theksuar se sa herë që janë takuar, kanë përfunduar në fyerje.