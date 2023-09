Hapet shkolla “Bedri Llagami” me kapacitet për 600 nxënës në Vaqarr, Veliaj: I jep tjetër vlerë zonës

Është hapur në Vaqarr shkolla “Bedri Llagami” me një kapacitet prej 600 nxënësish.









Shkolla e rindërtuar pas shembjes nga tërmeti i shkollës së vjetër, përveç 5 klasave për sistemin parashkollor dhe 19 klasave për nxënësit e sistemit 9-vjeçar dhe atij të mesëm, do të ketë edhe një palestër dhe dy fusha të hapura sportive.

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, teksa inspektoi punimet për shkollën e re, u shpreh se puna ka ecur me ritme të kënaqshme, dhe shkolla ndodhet në fazën e fundit përpara hapjes përfundimtare të saj.

“Gjithmonë e më shumë do i referohemi Vaqarrit si një zonë tashmë e urbanizuar. Vetë zona këtu, e ish-repartit ushtarak, është e urbanizuar me ndërtimin e shtëpive pas tërmetit. Në njërën anë të rrugës mbaruam çerdhen e kopshtin dhe tani parashkollorin e bashkëngjisim me shkollen, që t’i japim mundësi çdo fëmije, që nga mosha 3 deri në 18 vjeç të mos ketë më asnjë arsye pse të hipë nëpër furgona e të vijë varavingo rrugëve. Sikur një orë të fitosh në ditë bën një kurs sportiv, mëson një gjuhë të huaj, apo kodim, ndaj besoj se ky është një lajm i jashtëzakonshëm për ta kthyer vërtet Vaqarrin në një stacion nga Kombinati, por brenda Tiranës urbane,” deklaroi ai.

Nga ana tjetër, Veliaj shtoi se: “E gjithë zona e Vaqarrit, Kombinatit, është një portë hyrëse e Tiranës. Me mbarimin e lagjes së re në Kombinat, aty ku kemi ecur me 10 pallate, me një cilësi mbresëlënëse, konturohet edhe hyrja jugore e Tiranës. Duke pasur edhe institucionet arsimore këtu, një pjesë e madhe e dyndjes që ndodhte më parë për të shkuar në drejtim të “21 Dhjetorit” apo Njësisë 6 dhe 7, besoj se qetësohet.

Pas shkollave të reja në Pezë dhe riparimin e shkollave në Ndroq, shkolla ‘Bedri Llagami’ është vërtet qershia mbi tortë. Jam i lumtur sepse nuk po bëhet një ndërtesë në fshat me një standard të dytë, por po bëhet me standardin më të lartë që ne kemi. Kur shoh veshjen e shkollës, e cila ngjan me shkollën “Kosova” dhe shumë prej shkollave që kemi bërë, i japin dinjitet një fëmije dhe një familje që sjell fëmijën në këtë këtu.”