Ndërron jetë në moshën 56-vjeçare këngëtari i grupit Smash Mouth, Steve Harwell, krijues i hitit ‘All Star’

Steve Harwell, këngëtari kryesor i grupit amerikan Smash Mouth, ka vdekur në moshën 56-vjeçare.









Menaxheri i grupit kishte thënë më herët se Harwell ishte në fazat e fundit të dështimit të mëlçisë dhe po merrte kujdesin e fundit të jetës në shtëpinë e tij.

Në një deklaratë të dhënë për Rolling Stone dhe CNN, Robert Hayes tha se Harwell vdiq “i rrethuar nga familja dhe miqtë”.

Smash Mouth pati një varg hitesh në vitet 1990 dhe 2000 me All Star, Walkin’ on the Sun dhe I’m a Believer.

Harwell u tërhoq nga grupi në 2021 për çështje të shëndetit fizik dhe mendor.

Muzikanti, i cili luftoi me alkoolizmin, u diagnostikua me sëmundjen e zemrës, kardiomiopati në vitin 2013; dhe më pas një gjendje neurologjike e cila ndikoi në kujtesën dhe të folurit e tij.

Por vendimi i tij përfundimtar për t’u larguar nga Smash Mouth erdhi pasi ai u shfaq i dehur në një performancë në pjesën veriore të Nju Jorkut, ku u filmua duke ngatërruar fjalët e tij dhe duke i bërtitur audiencës.

Menaxheri për një kohë të gjatë i Smash Mouth, Robert Hayes, konfirmoi për mediat amerikane më 3 shtator se këngëtari nuk kishte shumë kohë për të jetuar dhe se po kujdesej për të fejuarën e tij dhe kujdesin e bujtinës.