“Ndëshkim për këdo që tradhton besimin tonë”, Rama i drejtohet socialistëve: Vetëm një borxh ju kam

Gjatë fjalës së tij në mbledhjen e Asamblesë së Partisë Sociale, kryeministri Edi Rama ka deklaruar se të gjithë ata anëtarë, të cilët do të tradhtojnë besimin dhe do të bëjnë korrupsion, do të ndëshkohen.









Ai ka theksuar se i ka vetëm një borxh, që kjo parti mos ti vendos kurrë në pozitë të vështirë, duke kërkuar gjëra të paligjshme.

Sakaq, Rama ka theksuar se mbështetjen që i kanë dhënë, po mundohet t’ua shlyejë pasi ka marrë 8 fitore nga 9 beteja zgjedhore, apo jashtë vendit, ku ka përfaqësuar me dinjitetin flamurit kuq e zi dhe me dinjitetin e purpurt PS-në.

“Nuk më vjen të ndalem asnjë ditë në këtë rrugë pa kthim, po si çdo njeriu që ecën me këmbët e veta dhe që jeton me punën dhe për punën, jo për paratë dhe me paratë e djersës së vjedhur nga të tjerët, mua nuk më vjen mirë. Nuk i vë dot faj askujt që mbase nuk e imagjinon dot, kur dhe nëse sloganet e reja të drejtësisë. Cilido që ka kënduar me mua, bashkë me ju, duke kënduar për popullin dhe partinë në TV dhe nëpër takime me njerezit dhe duke vjedhur pas shpinës sime djersën e njerëzve. Jua kam thënë dhe po e përsëris, unë jua kam dhe do jua njoh gjithë jetën borxhin e mbështetjen që më keni dhënë dhe vazhdoni më jepni për të kryer me sukses punën tonë dhe qëllimet e përbashkëta. Ky është një borxh që se harroj asnjëherë dhe që përpiqem me të gjitha forcat e mia tua kthej çdo ditë, duke dhënë gjithçka që mundem dhe që kam shpirtërisht dhe mendërisht për tua mbajtur kokën lart. Jua kam udhëhequr në 8 fitore nga 9 beteja zgjedhore, qoftë jashtë vendit, ku u përfaqësoj me dinjitetin tonë të flamurit kuq e zi dhe me dinjitetin e purpurt të PS. Edhe borxhi im duke ju dalë për zot të gjitha planeve që askush mos të ndjehet kurrë vetëm, që mos ta sulmojë padrejtësisht për punën tonë. Borxhi i kësaj partie është që mos ju vendos ju kurrë në pozitë të vështirë, duke kërkuar gjëra të paligjshme. Unë kam debatuar me ju, duke mos ju kërkuar gjëra në vështirësi dhe ju ka dal për mirë. Madje edhe qeshni kur dëgjoni analistët sydalë, sepse te unë keni gjetur një person që i bën ballë”.