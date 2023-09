Partia Komuniste Kineze po rishkruan Biblën: A kthehet Jezusi në vrasës në vend që të falë mëkatin!

Si pjesë e një shtytjeje për të “sinicizuar” fenë, Partia Komuniste Kineze ka nisur një projekt 10-vjeçar për të rishkruar Biblën dhe tekste të tjera fetare.









Në Ungjillin e Gjonit, Jezusi përballet me të famshmen me akuzuesit një grua të kapur duke kryer tradhti bashkëshortore, duke thënë: “Ai nga ju që është i pafajshëm le të hedhë i pari gurin mbi të”.

Akuzuesit e ndëshkuar largohen dhe Jezusi i thotë gruas: “Askush nuk të ka dënuar?” “Askush, zotëri”, u përgjigj ajo. “As unë nuk ju dënoj,” tha Jezusi. “Ik dhe që nga ky moment mos mëkato më”, citon Fox News.

Nëse nuk jeni zyrtar i PKK-së. Pastaj është një histori e një disidenti që sfidon autoritetin e shtetit. Një pasqyrë e mundshme e fshehtë e asaj se si mund të duket një Bibël me karakteristika socialiste u shfaq në një libër shkollor universitar kinez në vitin 2020. Fragmenti i rishkruar i Ungjillit sipas Gjonit përfundon, jo me mëshirë, por me vetë Jezusin që e vrau me gurë gruan kurorëshkelëse.

Në të gjithë provincën Henan, zyrtarët lokalë të CCP i detyruan kishat protestante të zëvendësonin Dhjetë Urdhërimet me citate të Xi Jinping. “Ti nuk do të kesh perëndi të tjerë para meje”, u bënë diktatet si: “Ruhu me vendosmëri kundër infiltrimit të ideologjisë perëndimore”.

Projekti 10-vjeçar për të rishkruar Biblën, Kuranin dhe tekstet e tjera të shenjta është i gjithë pjesë e përpjekjes së Xi Jinping për t’i bërë besimtarët t’i shërbejnë partisë dhe jo Zotit.

Në Kongresin e 19-të të Partisë, Kryetari Xi deklaroi “Ne do të insistojmë në sinicizimin e feve kineze dhe do të ofrojmë udhëzime aktive që feja dhe socializmi të bashkëjetojnë”.