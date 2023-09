Piloti rus dezertoi në Ukrainë së bashku me helikopterin e tij, dy shokët e tij u vranë gjatë uljes

Një pilot rus, i cili nuk ishte dakord me pushtimin e Ukrainës, dezertoi me forcat ukrainase, duke marrë me vete helikopterin Mi-8, komandant i të cilit ishte, gjatë një operacioni special që ishte mbajtur sekret, njoftoi sot shërbimi i inteligjencës ushtarake ukrainase.

“Piloti tani është në Ukrainë”, ndërsa dy anëtarët e tjerë të ekuipazhit të helikopterit, të cilët nuk ishin në dijeni të qëllimeve të tij, “u vranë pas uljes”, tha agjencia.

Kievi shpjegoi se kishte përgatitur këtë operacion “për muaj të tërë” pasi piloti, i quajtur Maxim Kuzminov, kontaktoi forcat ukrainase dhe kërkoi garanci sigurie.

Kur iu dha mundësia, në një moment teksa po fluturonte me helikopterin pranë kufirit, ai zbriti poshtë derisa arriti në pikën e parapajtuar me ukrainasit, tha ministria e mbrojtjes, pa specifikuar se kur ndodhi saktësisht kjo.

Maxim Kuzminov, the pilot of a Russian #Mi8 helicopter that was relocated to Ukraine, called on other pilots to join the side of Ukraine.

“What is happening now is simply genocide of the Ukrainian people. Both Ukrainian and #Russian. ➡️ pic.twitter.com/VRxGm4gXue

— Detector Media (@DetectorMediaEn) September 3, 2023