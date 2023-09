Berisha në takimin e thirrur nga Bardhi: Të bashkërendojmë përpjekjet ndaj një regjimit të Ramës! Ja ftesa që u bën deputetëve

Ish-kryeministri Sali Berisha u shpreh në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike se duhet që të bashkërendojnë “përpjekjet ndaj një regjimit të Ramës”, që sipas tij, nuk njeh as ligj e as moral.









Berisha ftoi deputetët e pranishëm që të marrim pjesë në prezantimin e raportit për zgjedhjet vendore të 14 Majit që do të zhvillohet të mërkurën (6 shtator).

“Ju ftoj, sipas kohës së lirë që keni, nesër në një paraqitje që do i bëjmë raportit për farsën elektorale të 14 Majit. Është bërë një punë e çmuar. Ky i vjedh zgjedhjet, dhe zgjedhjet e vjedhura nuk janë fitore.

Ju garantoj se jemi shumë të vendosur, ky është një takim i deputetëve të dalë nga lista e PD-së në zgjedhjet 2021, bashkërendimi me forcat të tjera opozitare, si Partia e Lirisë, të kemi front të gjerë dhe eficent, të bashkërendojmë përpjekjet ndaj një regjimi që nuk ka as ligj as normë e as moral”, tha Berisha.