Sulmuesi argjentinas, Mauro Ikardi ka blerë makinën e re më të shtrenjtë në bot, “Boat Tail” me vlerë 26 milionë euro. Kjo makinë kërkon deri në katër vjet për t’u montuar tërësisht me dorë me kapacitet, 6.7-litra V12 zhvillon gati 600 kuaj fuqi. Në bagazh ka një ombrellë dielli dhe një tavolinë teleskopike të konvertueshme me 4 vende. Natyrisht ka dy frigoriferë, njëri prej të cilëve është projektuar posaçërisht për shishet e shampanjës.