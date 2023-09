Inter dhe Milan kanë bërë shumë mirë në tri javët e para të Serie A, duke marrë nga 3 fitore bindëse, si për nga loja, ashtu edhe për nga rezultatet. Zikaltrit kanë qenë perfekt, 8 gola të shënuar, asnjë i pësuar, duke qenë të vetmit në ligat kryesore evropiane që kanë mbajtur rrjetën të pakrekur.

Ndërsa kuqezinjtë kanë shënuar po 8 gola, por kanë pësuar dy të tillë. Ndonëse se kampionati është ndërpritur dhe vëmendja shkon tek ndeshjet e ekipeve kombëtare, tifozët e këtyre dyja skuadrave kanë të fiksuar 16 shtatorin kur luhet derbi i Madoninës. Milani dhe Inter nuk kanë sfiduar njëri-tjetrin në derbi si të parët në renditje që nga viti 1962. Dhe kjo e bën edhe më interesante përballjen e tyre.









3-5-2 i testuar mirë i Inzaghit dhe 4-3-3 i ri i Piolit ndryshojnë në pozicione dhe lojëra, por janë të ngjashëm në shkathtësi dhe goditje sulmuese, në kërkimin e një futbolli më evropian dhe vertikal. Të dy ekipet u përforcuan në merkato: Milan me Pulisic, Loftus-Cheek, Reijnders, Chukëueze, Musah, Okafor dhe Jovic, ndërsa Inter me Thuram, Sommer, Cuadrado, Yan Bisseck, Fratessi dhe Klaassen.

Si Milan, ashtu edhe Inter, në këtë start të Serie A, kanë qenë shumë ofensivë. Do të ketë një derbi brenda derbit, Lautaro Martinez me 5 gola dhe Giroud me 4 gola e një asist. Kush do të fitojë, vështirë të vësh bast në këto kondicione përvec tifozëve.