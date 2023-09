“Rrokada në qeveri mund të kenë lidhje me hetimet e drejtësisë”/ Lubonja thumbon Ramën: Ndryshon individët por kurrë sistemin

Analisti Fatos Lubonja i ftuar në News24, komentoi ndryshimet e qeverisë që do pësojë qeveria pas Asamblesë së Partisë Socialiste.









Ai theksoi se ndryshimet e kryera në qeveri mund të kenë lidhje edhe me hetimet e drejtësisë që mund të kenë shënjestruar anëtarë të kabinetit qeveritar.

Ai shtoi se vetë Rama ka thënë kur ishte në opozitë se nuk është çështje individi, por sistemi para koalicionit që e solli në pushtet, ndërsa e paralelizoi këtë deklaratë me ditën e sotme. Sipas tij Rama heq vetëm individët, por nuk ndryshon sistemin që ka ngritur.

“Këto ndryshimet mund edhe të lidhen me fjalët që qarkullojnë në lidhje me hetimet që mund të jenë ndaj ministrave të caktuar. Do t’i rikthehem një fjale të Edi Ramës kur ishte ende në opozitë. E pyetën atëherë kur bëri koalicion me Metën që thoshte se ishte i korruptuar dhe ai thotë se nuk është çështje personash kjo punë, por çështje sistemi. Vjedhja dhe korrupsioni nuk ishte çështje individësh, por sistemi. Ai heq ndonjëherë ndonjë individ, por nuk i kthehet sistemit që ka ngritur. Ai ka hedhur një tymnajë që sistemi i tij të vijojë të punojë”, u shpreh ai.