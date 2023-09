Zelensky falenderon dhe u jep medalje ari ushtarëve më të mirë

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ditën e sotme i ka falenderuar dhe u ka dhënë medalje ari ushtarëve më të mirë të Ukrainës.









Zelensky tha se ai kishte biseduar me gjeneralin Syrskyi, komandantët dhe ushtarët ukrainas, duke shtuar se të gjitha çështjet do të jenë në axhendën e Shtabit të Përgjithshëm.

“Luftëtarët tanë të fortë në sektorin e Bakhmutit. Brigadat 93, 28 dhe 92. Së bashku me gjeneralin Syrskyi, biseduam me komandantët dhe ushtarët. Të gjitha çështjet do të jenë në axhendën e Shtabit të Përgjithshëm. Kam shpërblyer luftëtarët më të mirë dhe i falenderova të gjithë ata që luftojnë për Ukrainën”, shkroi Zelensky në X, ish Twitter.