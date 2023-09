Zemërimi i ‘Zeusit’/ Uragani ‘Daniel’ përmbyt zona të tëra të Greqisë, shikoni fotot dhe videot

Problemet dhe fatkeqësitë e mëdha që stuhia ‘Daniel’ ka krijuar që nga mëngjesi në frontin bregdetar të Pelionit në Greqi dhe konkretisht në fshatin bregdetar Agios Joannis janë të mëdha.

Vëllimi i ujit që ka rënë në zonë është aq i madh, saqë edhe makinat që ishin parkuar në parkingun qendror të zonës janë zhdukur. Shikoni një video tronditëse të një makine që hidhet në dallgë:

Siç bën me dije nënkryetari i Unionit të Hotelierëve ‘Magnezi’, Vassilis Karaoulanis, në një postim në Facebook, zona është pa energji elektrike dhe telefon, ndërsa niveli i ujit ka kaluar 1.5 metër brenda shtëpive dhe hoteleve.

“Ka një problem serioz në Agios Ioannis Pelion, lumenjtë janë çarë dhe kanë hyrë në hotele dhe niveli i ujit po rritet rrezikshëm brenda tyre, mbi 1.5 metër, të cilët janë të mbushur me turistë, ka dëme të mëdha, telefonat dhe energjia elektrike janë ndërprerë, ju lutemi njoftoni menjëherë zjarrfikësit që të lindin fatkeqësi të mëdha…’.

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023