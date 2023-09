Analisti Sulo dyshues për bashkimin e PD: Opozitës i duhen edhe ata demokratë të Bashës

Analisti Arion Sulo i ftuar në studion e Panorama TV komentoi situatën brenda Partisë Demokratike dhe bashkimit mes mbështetësve të Bardhit dhe atyre të Berishës.









Sulo e shikon me dyshim dhe pikëpyetje këtë bashkim, ndërsa thekson se qeverisë nuk i mjaftoi as bashkimi më 25 prill 2021 për ta mundur.

Ai shprehet se grupimi që iu bashkia Berishës duhet të qartësojë qëndrimin për non gratën e Sali Berishës.

Sipas tij, opozita në këto kushte që është nuk është një alternativë qeverisëse, ndërsa shprehet se Berisha është faktor kryesor, por opozitës i duhen edhe ata demokratë të Bashës.

“Opozita sot si është nuk është alternativë për pushtet. Berisha është sot qendra e opozitës, duam apo nuk duam ne. Edhe me logo, edhe pa logo Berisha është aktori kryesor i opozitës.

Mbështetësit e Berishes dhe Bardhit thonë se është çështje e zgjidhur, Berisha është opozita dhe Basha është një hic.

Dyshoj se kjo mazhorance nuk i mjaftoi bashkimi i 25 prillit 2021 për ta mundur.

Është Basha nuk është Basha, duhen edhe ata demokratë, duhet edhe ai fraksion. Duhen akoma më tepër. Unë kam shumë pikëpyetje për bashkimin. Do të jetë Bardhi vartësi i Berishës?

Ata kanë thënë se do kemi mbledhje të përbashkët, por nuk mjafton. Vendimet e një partie merren kur mblidhet grupi jo kur mblidhen deputetët.

Nëse Berisha vendos që ne sot do merremi me filan ministër për këtë skandal dhe ka nga ata të Bardhit që thonë jo sot do merremi me këtë

Nëse Bardhi mendon se Berisha është non grata dhe vendos qëndrimin e SHBA para Berishës këtu kemi një problem që e e kishim edhe më parë.

Ne do bashkohemi në kuvend për të unifikuar aksionin opozitar, por aty gjysma e çështjes ka të bëjë me aleatin strategjik. Pra duhet ta ndajnë dhe ta qartësojnë këtë gjë.

Ata duhet të thonë që non grata është vepër e Ramës, Soros etj.

Pra zotërinjtë që shkuan duhet ta kenë të qartë se non grata e Berishës është bërë nga interesa jo të drejta, e bërë nga lobimi okult i Edi Ramës.

Këta thonë që këto tema na ndajnë por na bashkojnë shumë gjera kundër qeverisë. Kjo opozitë e paqartë është një target shumë i lehtë për qeverinë”, tha ndër të tjera Sulo.