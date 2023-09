Angazhime të reja për çiftin, ja ku do i shohim Megi Pojanin dhe Endri Çekiçin

Ditën e djeshme u përfol se Megi Pojani do të jetë moderatore e Përputhen duke zënë vendin e Bora Zemanit.









“Top Channel” shkruante se programi do të moderohet nga Megi Pojani, duke konfirmua kështu lajmin.

E njohur si “vajza e skandaleve”, për shkak të “bëmave” të saj, Megin e kemi parë në rolin e moderatores dhe pjesë të ekranit disa herë të tjera në formatin “Big Brother Fan Club” si dhe ka qenë konkurrente në programin e kërcimit “Dancing With The Stars”.

Por nga anën tjetër partneri i saj, Endri Çekiçi do të rikthehet në fushën e blertë me skuadren Pendikspor, Turkish sports club bazuar in Pendik, Stamboll.

Dyshja prej kohësh përflitet për një romancë mes tyre, edhe pse nuk ka pasu një reagim nga vetë ata nuk kanë munguar foto dhe detajet që nxirrnin zbuluar çiftin dhe shtonin aludimet për lidhjen e tyre të mbajtur sekret.