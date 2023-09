Arbana Osmani bën premtimin publik: Mos më flisni me gojë nëse…

Moderatorja e njohur, Arbana Osmani, po shijon pushimet së bashku me bashkëshortin e saj Eduart Grishaj, në Itali.









Në foton e postuar së fundmi nga vetë moderatorja në llogarinë e saj të Instagramit, ku shihet duke shijuar ushqimet e kuzhinës italiane, ka bërë edhe një premtim për ndjekësit.

“Mos më flisni me gojë nëse nuk e rifilloj palestrën nesër”, shkruan moderatorja krah fotos me “schiacciata”, një lloj buke italiane e ngjashme me kulaçin dhe një pjatë me “pata negra”, proshutë derri e veçantë.