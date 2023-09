“Beleri, peng politik i Edi Ramës”- Vangjel Dule: Është në të drejtën absolute për të bërë betimin, nuk ka ligj që e pengon

Kryetari i PBDNJ-së, Vangjel Dule tha se Fredi Beleri është peng politik i kryeministrit të vendit, Edi Rama. I ftuar në emisionin “Open” në News24, ai shtoi se kreu i qeverisë nuk ka përgjegjshmërinë minimale që të jetë i informuar, por improvizon ligjet.









Ai u shpreh se është shkelje flagrante që Belerit nuk i lejohet betimi, ndërsa theksoi se ‘që nga momenti që nuk ka një ligj që e ndalon, është një e drejtë e plotë’.

“I afrohemi 4 muaj që nga rrëmbimi dhe jo ndalim. Është rrëmbim politik i një personi. Me distancën dhe qetësinë e kohës ju them se Beleri është pengu politik i kryeministrit Ramës. U rrëmbye dhe mbahet me inskenimin, dirigjimin dhe monitorimin e Ramës, me qëllim ta privojë nga drejtimi i bashkisë së Himarës. Rama është në krye të një vendi dhe nuk ka përgjegjshmërinë minimale që të jetë i informuar, por improvizon. Beleri, kryetari i zgjedhur nuk është se nuk ka dëshirë të kryejë betimin, por pengohet e drejta themelore e votës. Në çdo shtet të së drejtës edhe i burgosuri që ka marrë dënimin përfundimtar, kur ka zgjedhje, ose ngrihet qendra e votimit në burg, ose shoqërohet me forcat policore.

Është shkelje flagrante që Belerit nuk i lejohet betimi. Që nga momenti që nuk ka një ligj që e ndalon, është një e drejtë e plotë. Beleri duhet që të marrë betimin.

Ceremonia e betimit organizohet nga shteti dhe jo nga Beleri. Mund të zhvillohet edhe në Prefekturë. Beleri është në të drejtën absolute për të marrë betimin. Në mënyrë të përsëritur, opozita i ka kërkuar mazhorancës, që t’i jepte mundësia kryetarit të zgjedhur të bashkisë që të bëjë betimin,. Në mënyrë fanatike, këshilltarët e PS-së refuzojnë që të bëjnë një gjë krejt normale si përfaqësues të komunitetit të tyre. Nuk e bëjnë por e refuzojnë në mënyrë fanatike”, tha kreu i PBDNJ-së.

