I dha dokumenta sekrete biznesmenit rus, ish-oficeri gjerman i inteligjencës akuzohet për tradhti!

Një ish-punonjës i inteligjencës gjermane u akuzua për tradhti pasi dyshohet se kishte spiunuar për Rusinë, sipas raporteve të mediave gjermane.









Prokurori federal i Gjermanisë thuhet se ngriti akuza kundër Carsten L., një ish-punonjës i lartë i Shërbimit Federal të Inteligjencës të Gjermanisë (BND), përpara Gjykatës së Apelit të Berlinit.

Policia e arrestoi atë në dhjetor me dyshimin për tregtimin e sekreteve shtetërore me agjentë rusë dhe shkëmbimin e informacioneve të marra nga puna e tij për luftën në Ukrainë, raportoi Reuters.

Një tjetër person, Arthur E., u akuzua gjithashtu për tradhti pasi prokurorët besojnë se ai ndihmoi Carsten L. të komunikonte me Shërbimin Federal të Sigurisë të Rusisë, FSB.

Carsten L. ishte për shumë vite kreu i departamentit të BND që mbikëqyrte mbikëqyrjen e telefonave, internetit dhe komunikimit satelitor. Pak para arrestimit të tij, ai u gradua dhe u vu në krye të kontrollit të punonjësve, sipas raporteve gjermane.

Ai thuhet se u takua me Arthur E., një biznesmen rus, në një festë në Bavari në vitin 2021. Besohet se Carsten L. i dha dokumente të klasifikuara me informacione në lidhje me luftën në Ukrainë dhe grupin mercenar rus Wagner, Arthur E., i cili nga ana e tij udhëtoi për në Moska dhe ia dorëzoi FSB-së.

Rasti i turpëroi shumë autoritetet gjermane dhe ngriti pyetje serioze në lidhje me dobësitë brenda BND.

Të dy personat akuzohen për tradhti të lartë dhe rrezikojnë burgim të përjetshëm.