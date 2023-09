E “fundosi” dëshmia e Nuredin Dumanit, zbardhet shkresa e avokatit Alban Bengasi drejtuar SPAK: Pezulloni kërkim ndërkombëtar që të bëhet e mundur ardhja nga Dubai

Ditën e sotme është vënë në pranga avokati Aban Bengasi, i cili u arrestua pas dëshmisë së Nuredin Dumanit. Por mësohet se një javë më parë, Bengasi i ishte drejtuar me një shkresë SPAK, ku ndër të tjera i kërkon që të pezullohet kërkimi ndërkombëtar për të, me qëllim që ai të kthehej nga Dubai për në Shqipëri.









Në shkresë thuhet se Bengasi është rezident ne shtetin e Dubait prej datës 07.06.2022 dhe pas shpalljes në kërkim ai kërkonte që të vetëdorëzohej pranë autoriteteve shqiptare për t’u vëne në dispozicion të Institucioneve të Drejtësisë si SPAK dhe GJKKO për tu përballur me procedurat hetimore dhe gjyqësore në ngarkimin e tij për çfarë ai dyshohet.

Shkresa e plotë

Të nderuar Prokurorë !

Pranë Prokurorisë së Posaçme kundra Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë (SPAK) në muajin maj të Vitit 2022 është regjistruar procedimi penal në ngarkim të shtetasit që unë përfaqësoj Alban Bengasi, i dyshuar per veprën penale të “Dhunës në familje” parashikuar nga neni 130/a/l i Kodit Penal kryer në bashkëpunimin e posaçëm ne formën e grupit te strukturuar kriminal “Grupi i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga grupi i strukturuar kriminal dhe organizata kriminale*, parashikuar nga nenet 130/a/1, 28/4, 333/a dhe 334 të Kodit Penal Posacme e Shkallës së Parë kundra

Gjykata e Korrupsionit dhe Krimit t Organizuar Tiranë me vendimin e saj Nr.45 datë 17.05.2022 ka vendosur caktimin e masës së sigurimit Arrest në burg” ně mungesë për personin nën hetim Alban Bengasi i dyshuar për veprën penale të parashikuar nga neni 130/a/1, 28/4, 333/a dhe 334 të Kodit Penal

Duke qënë se ka një masë sigurimi ” Arrest në burg” në mungesë ndaj tij është bërë edhe shpallja e tij në kërkim ndërkombëtar Por duke qenë se shtetasi Alban Bengasi është rezident ne shtetin e Dubait prej datës 07.06.2022 dhe i pajisur me ID Number 784-1973-2683597-8 nga ky shtet, ky shtetas kẽrkon të vetëdorëzohet pranë autoriteteve shqiptare per tu věnë në dispozicion të Institucioneve të Drejtësisë si

SPAK dhe GJKKO per tu përballur me procedurat hetimore dhe gjyqësore në ngarkimin e tij per cfarë ai dyshohet.

Për këtë vetëdorëzim kemi njoftuar edhe Ambasadën Shqiptare ne Emiratet e Bashkuara Arabe

Por për tu berë e mundur ardhja e tij nga shteti i Dubait për në shtetin shqiptar kërkojmë nga ana juaj të pezulloni kërkimin ndërkombëtar për këtë shtetas vetëm për qëllim që ai të mund të udhëtojë nga Dubai për në Shqipëri, në ditën dhe orët që do të vendosni ju.

E bëjmë këtë kërkesë pasi midis shtetit Shqiptar dhe atij te Dubait nuk ka marrëveshje ekstradimi midis këtyre dy vendeve.

Kërkoj që kjo kërkesë te trajtohet në mënyre sa më te shpejtë nga ana juaj duke komunikuar me Interpol Tirana për çfarë ne kërkuam më sipër duke bërë anulimin e kërkimit ndërkombëtar të përkohshëm për këtë shtetas për qëllimin e vetëdorëzimit dhe transportit nga Dubai për në Shqipëri të personit nën hetim Alban Bengasi.