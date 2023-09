Gjenerali polak: NATO duhet t’i përgjigjet Rusisë në mënyrë më agresive

Kërcënimet bërthamore të ngjashme me “të gangsterit” Vladimir Putin kërkojnë që NATO të miratojë një përgjigje shumë më agresive, duke përfshirë fluturimin e më shumë aeroplanëve me armë bërthamore, kërkoi të martën shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura polake.









Gjenerali Rajmund Andrzejczak tha gjithashtu se nuk mendonte se Koreja e Veriut do të përgatitej t’i shesë armë Rusisë pa marrëveshjen me Kinën, raporton The Guardian.

“Unë nuk besoj se Koreja e Veriut është mjaft e fortë apo aq e lirë për të bërë një ofertë të tillë, kështu që ndoshta po teston vendosmërinë, vëmendjen dhe vullnetin tonë politik, por ajo që është edhe më e rëndësishme është ajo që thotë Kina për këtë sesa udhëheqja e Koresë së Veriut”.